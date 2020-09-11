الأردن.. الحكومة تكشف سبب الانفجار في محافظة الزرقاء (فيديو)

وأضاف بيان لمتحدث الحكومة الأردنية، أمجد العضايلة، أن المستودع كان يحتوي على قنابل من نوع "مورترز" غير صالحة للاستعمال.

وأوضح البيان أن التحقيقات الأولية تشير الى أن الانفجار نتج عن تماس كهربائي في المستودعات التي تقع في منطقة معزولة وغير مأهولة بالسكان وتخضع للمراقبة المباشرة بواسطة الكميرات.

وأوضح "وفقا للقيادة العامة فانه حتى اللحظة لم تسجل أي إصابات نتيجة الانفجار".

وكانت وسائل إعلام محلية والعديد من مواقع التواصل الاجتماعي قد تناقلت مشاهداً مصورة للحادثة، قبل أن توضح الجهات الرسمية أسبابه.

وقال مراسل الجزيرة في عمان تامر الصمادي إن سلسلة الانفجارات وقعت في مناطق الغباوي وشويعر بالزرقاء بعيدا عن المناطق السكنية.

وأوضح المراسل أن محافظة الزرقاء -التي يقطنها نحو 1.5 مليون نسمة- يوجد فيها العديد من القواعد العسكرية الأردنية وثكنات للجيش الأردني، لكنه أشار إلى وجود حظر تجول شامل بعد الساعة الواحدة فجرا وهو ما يحد من حركة الصحفيين لمعرفة ما جرى.

اللهم سلّم واحفظ شعبنا في #الأردن أصوات انفجارات ب #الزرقاء وحديث عن مستودع أسلحة . بانتظار بيان رسمي . pic.twitter.com/FQVpOfo3Jk — ياسر أبوهلالة (@abuhilalah) September 10, 2020

وقال سكان في مناطق من الزرقاء لوكالة رويترز إن نوافذ منازلهم تهشمت ورأوا ألسنة لهب ضخمة.

وكان شهود عيان في محافظة الزرقاء أفادوا بأنهم سمعوا صوت دوي انفجار أعقبه اشتعال نيران يمكن مشاهدة ألسنتها من مسافة بعيدة.

وتناقل ناشطون على وسائل التواصل الاجتماعي صورا وفيديوهات للانفجار وألسنة اللهب المتصاعدة.