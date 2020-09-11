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سياسة

إسرائيل تنظم رحلات "غير تجارية" للإمارات الشهر المقبل

شركة إسرا-إير تعلن تسيير رحلات غير تجارية للإمارات الشهر المقبل
شركة إسرا-إير تعلن تسيير رحلات غير تجارية للإمارات الشهر المقبل
11/9/2020

جاء ذلك في بيان للشركة، نشره الموقع الإلكتروني لصحيفة "يديعوت أحرنوت" العبرية، لتصبح بذلك "إسرا إير" أول شركة إسرائيلية، تعلن العمل على الخط المباشر بين الجانبين، في رحلات غير تجارية.

وفي 3 سبتمبر/ أيلول الجاري، أعلنت شركة الطيران الإسرائيلية "العال"، تسيير أول رحلة شحن إلى الإمارات، في 16 سبتمبر/ أيلول الجاري، على أن تكون أسبوعية.

وأوضح بيان "إسرا إير"، أنها "ستبدأ تسيير رحلات جوية إلى أبوظبي، بمجرد حصولها على الموافقات النهائية، لتشغيل رحلات مباشرة من إسرائيل إلى الإمارات العربية المتحدة".

وأضافت أنها "صممت شعارا يتضمن علمي إسرائيل والإمارات، وكلمات مثل سلام وشراكة، سيوضع على الطائرات المتجهة نحو أبوظبي".

وأشارت الشركة، إلى أنّ سعر تذكرة الطيران من تل أبيب إلى أبوظبي، ستبدأ من 299 دولارا للشخص الواحد، وأن الحزمة التي تشمل فندقا من فئة الخمس نجوم لمدة أربعة أيام، ستبدأ بسعر 699 دولارا للفرد.

وتابعت أنّ "الرحلة (بين تل أبيب وأبوظبي)، تستغرق حوالي 3 ساعات ونصف"، في إشارة إلى أنها ستعبر الأجواء السعودية.

وفي 3 سبتمبر/ أيلول الجاري، وافقت السعودية على السماح للرحلات الجوية بين الإمارات وإسرائيل بعبور أجواء المملكة، لتنخفض ساعات الرحلة إلى أقل من ثلاث ساعات ونصف، مقارنة بـ7 ساعات سابقا.

وفي 13 أغسطس/ آب الماضي، توصلت الإمارات وإسرائيل إلى اتفاق لتطبيع العلاقات بينهما، قوبل بتنديد فلسطيني واسع، إذ اعتبرته الفصائل والقيادة الفلسطينية، "خيانة" من الإمارات، و"طعنة في ظهر الشعب الفلسطيني".

المصدر : الأناضول + الجزيرة مباشر
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