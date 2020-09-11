أول رد إيراني على اتفاق التطبيع البحريني الإسرائيلي

وكتب حسين أمير عبد اللهيان، وهو نائب سابق لوزير الخارجية، على تويتر "تسوية النظام البحريني مع الكيان الصهيوني خيانة عظمى".

وأضاف: "على حكام الإمارات والبحرين المتهورين أن لا يمهدوا الطريق للأجندة الصهيونية"، مطالبا إياهم بأن يفكروا "في الأيام الصعبة المقبلة وليأخذوا العبر من التاريخ".

وكتب: "الغد قد يكون متأخرا. حبل النجاة الأمريكي متآكل منذ سنوات".

تسویة النظام البحریني مع الکیان الصهيوني خیانة عظمی في تحریر القدس الشریف.علی حکام الإمارات و #البحرین المتهورين أن لا یمهدوا الطریق للأجندة الصهیونیة.علیهم أن یفکروا في الأیام الصعبة المقبلة ولیأخذوا العبر من التاریخ. الغدقد یکون متأخرا.إن الحبل النجاة الأمریکي متأکل منذ سنوات. pic.twitter.com/7VlE8Uo3ky — H.amirabdollahian امیرعبداللهیان (@Amirabdolahian) September 11, 2020

وحذر عبد اللهيان قبل أيام من أن "الإمارات ستكون في دائرة الرد الإيراني إذا استهدفت إسرائيل أمن طهران القومي انطلاقا من الخليج".

وأضاف في تصريحات لوسائل إعلام إيرانية أن "خطوة الإمارات بالتطبيع مع إسرائيل تزعزع أمن الخليج، وأبو ظبي تتحمل مسؤولية ذلك".

ودعا المسؤول الإيراني أبو ظبي إلى "التراجع عن تحالفها مع الكيان الصهيوني لتجنب مزيد من الصراعات".

وأضاف أن على الإمارات وولي عهد أبو ظبي محمد بن زايد ألا يبنوا سياساتهم وقراراتهم بناء على الأوهام.

وأكد عبد اللهيان أن "المقاومة والقوة هما اللغتان الوحيدتان اللتان يفهمهما الاحتلال الصهيوني جيدا"، مشيرا إلى أن "يقظة الشعب الفلسطيني وديناميكية المقاومة السبب الرئيسي لفشل صفقة القرن ومؤامرة تطبيع علاقات بعض الحكام العرب مع الكيان الصهيوني".

وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، الجمعة، أن البحرين انضمت إلى الإمارات في إبرام اتفاق لتطبيع العلاقات مع إسرائيل.

وقال البيت الأبيض إنه تم التوصل للاتفاق خلال مكالمة، الجمعة، بين ترمب مع عاهل البحرين حمد بن عيسى آل خليفة ورئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتنياهو.

وكانت دولة الإمارات أول دولة عربية في منطقة الخليج تعلن أنها ستطبع العلاقات مع إسرائيل.