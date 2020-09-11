أحرقوا صور حفتر.. احتجاجات في بنغازي على تردي الأوضاع المعيشية (فيديو)

وقالت مصادر للجزيرة إن المحتجين اتهموا المجلس البلدي للمدينة -الذي عينه حفتر بدلا عن مجلسها المنتخب- بالاستيلاء على المال العام المخصص لتوفير الخدمات.

كما ندد المحتجون بما قالوا إنه استشراء للفساد، واستيلاء على قطع أراض حكومية لصالح مجموعات مسلحة موالية لحفتر.

#Benghazi now. On top of the chaos of the pandemic, super long power cuts, shortage of diesel, possible water cut, no cash in banks. Over the last couple weeks, the overall mood of people has changed: stress has built up and people have had enough. #بنغازي https://t.co/JxLRhXTukR — Heba BenOmran (@Love4Libya) September 10, 2020

وأظهرت مقاطع مصورة تداولها ناشطون عبر منصات التواصل الاجتماعي ووسائل إعلام محلية، متظاهرين بالمئات في بنغازي يقطعون طرقا ويضرمون النار في إطارات سيارات.

وهتف المتظاهرون بشعارات عدة من قبيل "ما نبو (لا نريد) غير كرامتنا فيها عشنا ولا (أم) متنا"، و"نوضي نوضي (ثوري ثوري) يا بنغازي سرقوا فلوسك فيش تراجي (ماذا تنتظرين؟)".

https://twitter.com/MustafaGokceog1/status/1304172014131974145?ref_src=twsrc%5Etfw

فيما بث آخرون مقاطع مصورة لهم وهم يحرقون صور حفتر.

وتداول ناشطون مقطعا مصورا، تضمن بيانا باسم شباب مدينة بنغازي، طالبوا فيه بـ"إسقاط جميع أجسام الدولة التي عجزت عن خدمة المواطنين".

وظهر شاب محاط بمئات المتظاهرين خلال قراءة البيان، قائلا "نحن شباب مدينة بنغازي، خرجنا للمطالبة بحقوقنا الطبيعية، وتحقيقا للعدالة الاجتماعية التي سقط في سبيلها آلاف الشهداء".

شاهد | أحد أفراد مليشيات حفتر يخرج بين المتظاهرين في مدينة #بنغازي يطالب بإسقاط جميع الأجسام السياسية وحل التشكيلات المسلحة المسيطرة على المدينة#طرابلس #ليبيا pic.twitter.com/cI2TQ5UL8i — قناة فبراير (@FebruaryChannel) September 10, 2020

وأضاف "في ظل الغياب التام لمؤسسات الدولة، وتحقيقا لطموح الشباب وثأرا لشهدائنا، فإننا لا نملك إلا طلبا وحيدا وهو سقوط كل أجسام الدولة".

ويقول ليبيون في بنغازي الخاضعة لسيطرة حفتر، إن المدينة تشهد انقطاعا للتيار الكهربائي يمتد لفترات طويلة يوميا، فضلا عن ارتفاع أسعار الوقود والسلع والمواد الغذائية.

#شاهد | شباب منطقة سيدي حسين وسط #بنغازي يحرقون الإطارات احتجاجا على انهيار الوضع الخدمي بالمدينة pic.twitter.com/X8gUSjpQce — قناة ليبيا الأحرار (@libyaalahrartv) September 10, 2020

ويعد هذا التحرك تعبيرا غير معتاد عن مشاعر غضب واستياء في بنغازي التي تعد قاعدة لحفتر، وقوات شرق ليبيا التي تقاتل حكومة الوفاق الوطني المعترف بها دوليا في طرابلس غرب البلاد.

وتقلصت إمدادات الكهرباء هذا العام مما أثار احتجاجات في طرابلس الشهر الماضي، وفاقم من تدهور مستوى المعيشة تصاعد في حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

وأهم سبب وراء تدهور إمدادات الكهرباء هو نقص الوقود اللازم لتشغيل محطات الطاقة.

من جانبها، اتهمت قوات حفتر المؤسسة الوطنية للنفط -التي تتخذ من طرابلس مقرا- بعدم استيراد ما يكفي من الوقود لتشغيل المحطات.

وكانت المؤسسة الوطنية للنفط قد حذرت الشهر الماضي من انقطاعات أسوأ للتيار الكهربائي شرق البلاد، قائلة إن النقص ناتج عن الحصار الذي تفرضه قوات حفتر على منشآت النفط والغاز منذ شهور.

وذكرت أن واردات الديزل اللازمة لتشغيل المحطات تسبب لها "صعوبات مالية بالغة" مناشدة قوات حفتر إنهاء الحصار الذي بدأ في يناير/كانون الثاني الماضي وخفض الإنتاج بشدة مما أدى إلى انهيار شبه كامل لإيرادات الطاقة هذا العام، وهي المصدر الرئيسي للعملة الأجنبية بالبلاد.