أحرقوا صور حفتر.. احتجاجات في بنغازي على تردي الأوضاع المعيشية (فيديو)

وقالت مصادر للجزيرة إن المحتجين اتهموا المجلس البلدي للمدينة -الذي عينه حفتر بدلا عن مجلسها المنتخب- بالاستيلاء على المال العام المخصص لتوفير الخدمات.

كما ندد المحتجون بما قالوا إنه استشراء للفساد، واستيلاء على قطع أراض حكومية لصالح مجموعات مسلحة موالية لحفتر.

#Benghazi now. On top of the chaos of the pandemic, super long power cuts, shortage of diesel, possible water cut, no cash in banks. Over the last couple weeks, the overall mood of people has changed: stress has built up and people have had enough. #بنغازي https://t.co/JxLRhXTukR

— Heba BenOmran (@Love4Libya) September 10, 2020