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سياسة|مصر

مصر: مظاهرات في الدويقة للتعويض عن منازل أزالتها حكومة السيسي

10/9/2020

وحدثت مناوشات بين أفراد من الأهالي دخلوا مبنى الحي وبين عدد من الموظفين.

ونقلت صحف ومواقع مصرية عن مسؤولين قولهم "إنه يجري إزالة 243 عقارا من المناطق العشوائية المهددة للحياة، ونقل المستحقين إلى مساكن حضارية".

وتتواصل عمليات إزالة بنايات سكنية في عدة مناطق بمحافظات مصر المختلفة مما أدى إلى تشريد ساكنيها وبقاء الكثير منهم بالشوارع.

وأكد السيسي تمسكه بإزالة كافة البنايات المخالفة حتى لو اقتضى الأمر للاستعانة بالجيش.

وتأتي المظاهرات فيما تتصاعد حملة مطالبة برحيل الرئيس المصري، بعد تصريحات له أعرب فيها عن استعداده لمغادرة منصبه إذا طلب الشعب منه ذلك.

المصدر : الجزيرة مباشر
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