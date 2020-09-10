مصر: مظاهرات في الدويقة للتعويض عن منازل أزالتها حكومة السيسي

وحدثت مناوشات بين أفراد من الأهالي دخلوا مبنى الحي وبين عدد من الموظفين.

ونقلت صحف ومواقع مصرية عن مسؤولين قولهم "إنه يجري إزالة 243 عقارا من المناطق العشوائية المهددة للحياة، ونقل المستحقين إلى مساكن حضارية".

وتتواصل عمليات إزالة بنايات سكنية في عدة مناطق بمحافظات مصر المختلفة مما أدى إلى تشريد ساكنيها وبقاء الكثير منهم بالشوارع.

وأكد السيسي تمسكه بإزالة كافة البنايات المخالفة حتى لو اقتضى الأمر للاستعانة بالجيش.

وتأتي المظاهرات فيما تتصاعد حملة مطالبة برحيل الرئيس المصري، بعد تصريحات له أعرب فيها عن استعداده لمغادرة منصبه إذا طلب الشعب منه ذلك.