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سياسة|مصر

مصر: سيدة القطار.. تتصدر مواقع التواصل والمتحدث العسكري يعلق (فيديو)

أشاد مستخدمو مواقع التواصل بموقف السيدة
أشاد مستخدمو مواقع التواصل بموقف السيدة
10/9/2020

وقامت سيدة بدفع ثمن التذكرة للجندي قائلة إن لها أولادا في مثل عمره وسط محاولات من الجندي لرد ثمن التذكرة للسيدة.

وأثار الفيديو غضب مستخدمي مواقع التواصل، الذين أشادوا في الوقت نفسه بموقف السيدة وتدخلها.

واعتذرت وزارة النقل المصرية في بيان عن الموقف، مؤكدة "احترامها واحترام كافة العاملين في السكة الحديد لجمهور الركاب بوجه عام وكل أفراد القوات المسلحة الباسلة والشرطة على وجه الخصوص".

وأضاف البيان أنه "تم إيقاف مرتكبي الواقعة عن العمل وإحالتهم للتحقيق الفوري".

كما أصدر المتحدث العسكري باسم الجيش المصري بيانا أكد فيه "احترامها لكافة مؤسسات الدولة"، مشيرا إلى تقدير القوات المسلحة "الإجراءات التي تم اتخاذها من قبل وزارة النقل".

ووجه البيان "خالص الشكر والتقدير للسيدة المصرية العظيمة التي شهدت الواقعة في القطار، وتمسكت بدفع ثمن التذكرة".

وأكد البيان أن ما فعلته السيدة "هو تعبير عن أصالة المرأة المصرية التي تحمل في قلبها الكثير من العطاء والإنسانية والأمومة".

المصدر : خدمة سند + مواقع التواصل
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