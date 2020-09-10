مصر: سيدة القطار.. تتصدر مواقع التواصل والمتحدث العسكري يعلق (فيديو)

وقامت سيدة بدفع ثمن التذكرة للجندي قائلة إن لها أولادا في مثل عمره وسط محاولات من الجندي لرد ثمن التذكرة للسيدة.

وأثار الفيديو غضب مستخدمي مواقع التواصل، الذين أشادوا في الوقت نفسه بموقف السيدة وتدخلها.

واعتذرت وزارة النقل المصرية في بيان عن الموقف، مؤكدة "احترامها واحترام كافة العاملين في السكة الحديد لجمهور الركاب بوجه عام وكل أفراد القوات المسلحة الباسلة والشرطة على وجه الخصوص".

وأضاف البيان أنه "تم إيقاف مرتكبي الواقعة عن العمل وإحالتهم للتحقيق الفوري".

كما أصدر المتحدث العسكري باسم الجيش المصري بيانا أكد فيه "احترامها لكافة مؤسسات الدولة"، مشيرا إلى تقدير القوات المسلحة "الإجراءات التي تم اتخاذها من قبل وزارة النقل".

ووجه البيان "خالص الشكر والتقدير للسيدة المصرية العظيمة التي شهدت الواقعة في القطار، وتمسكت بدفع ثمن التذكرة".

وأكد البيان أن ما فعلته السيدة "هو تعبير عن أصالة المرأة المصرية التي تحمل في قلبها الكثير من العطاء والإنسانية والأمومة".