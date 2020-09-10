"محضر تسول يا باشا".. صرخة مصرية صعيدية لحظة هدم بيتها (فيديو)

وأظهر مقطع فيديو المرأة الصعيدية وهي تخاطب المسؤولين ومنفذي الإزالة قائلة "آه على الناس يا باشا، حكومتك قوية يا باشا، حكومتك انتصرت يا باشا، دا شقايا وشقا راجلي (زوجي) السوّاق".

وصرخت متحسرة "بحط الجنيه على الجنيه علشان نعملوا لنا حتة بدل ما نتسول لسيادتك وتدينا محضر تسول، يلا يا باشا هديت؟ ادينا محضر تسول يا باشا، حسبي الله ونعم الوكيل".

"اعمل لي محضر تسول يا باشا أنا بقيت في الشارع ".. سيدة صعيدية تصرخ وهي تشاهد هدم منزلها pic.twitter.com/gQoPiz6DlZ — الجزيرة مصر (@AJA_Egypt) September 9, 2020

وتابعت "قلتوا لنا 30/9 ونيمتونا في الخط يا باشا، آه يا حكومة، بيوتنا مبنية مش في زراعة يا حكومة، ومستنوش علينا، كنتم فين لما بنينا؟ المجلس لما بيجي يزيل لنا سابنا ليه نبني؟"

واستطردت "لما هو بيهد، سابنا ليه نبني؟ سابونا ليه نبني؟ قالوا لنا اعملوا تصالح ومستنوش علينا حرام عليكم، حرام غيثونا".

ومضت موجهة حديثها للرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، قائلة "عملت قانون ظالم يا سيسي، قلت هتعمل مصالحة وكداب، عايز تزيل، عايز تهدم، عايزها تبقى عالأرض فين عدالة الأرض؟ آه على البيوت يا باشا".

مواجهة جرافات الهدم بالحجارة.. أين شاهدت هذا قبل ذلك؟

تجاهل الحكومة لاستغاثات الأهالي حولها إلى موجة غضب خرجت بشكل عفوي في هذا المشهد pic.twitter.com/0vlf2jgu9T — الجزيرة مصر (@AJA_Egypt) September 10, 2020

وعلى وقع صرخات المواطنين البسطاء من إزالة منازلهم وتشريدهم، أشعل السيسي حرب الوسوم على منصات التواصل الاجتماعي، وسط ترقب من الجميع لوقع صداها على أرض الواقع يوم 20 من سبتمبر/أيلول الجاري.

ومرة أخرى عاود وسم "#ارحل_يا_سيسي" للصدارة من جديد محققًا أعلى التفاعلات على توتير في مصر، إلى جانب وسوم #مش عايزينك" و#نازلين_في_وقت_مفاجئ" وحتى الوسم الأبرز لثورة يناير المجيدة "#الشعب_يريد_اسقاط_النظام"، وكلها تصدرت التفاعل المصري في توقيتات متباينة خلال الساعات الأخيرة.

وأمس، أظهرت لقطات تلفزيونية أهالي منطقة المنشية في الإسكندرية وهم يقاومون عمليات الإزالة وقوات الشرطة التي تستهدف منازلهم بهتافات مناهضة للسيسي.

تزامنًا مع دعوات التظاهر.. هدم المنازل في حملة المخالفات يشعل شرارة المطالبة برحيل السيسي pic.twitter.com/HtzsafjTX0 — الجزيرة مصر (@AJA_Egypt) September 9, 2020

ومع احتدام الموقف، ردد عدد من الأهالي هتافات مناهضة للسيسي منها "ارحل ياسيسي" و"مش عايزينك". وواصل الأهالي الهتاف وتحركوا في مسيرة غير منظمة في عدد من الشوارع المحيطة، وأجبروا الضباط على الانسحاب.

وتفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي في مصر مع دعوات المقاول والفنان المصري محمد علي التي أطلقها مطلع الأسبوع الجاري لثورة شعبية جديدة ضد السيسي، في العشرين من الشهر الجاري.

"وعدونا بالشقق ورمونا في الشارع".. أهل الدويقة حملوا أمتعتهم على أكتافهم وسلّموا بيوتهم لهدمها من أجل وعود زائفة بشقق جديدة pic.twitter.com/mxFpucYp63 — الجزيرة مصر (@AJA_Egypt) September 9, 2020

وخلال الفترة الماضية رصدت مقاطع مصورة، أحوال المصريين المعيشية والاجتماعية والاقتصادية التي باتت تنذر بكوارث زادت حدتها مع تفشي فيروس كورونا وإخفاقات السيسي في إدارة ملفي سد النهضة والأزمة الليبية.

وعدد ناشطون على منصات التواصل الاجتماعي، إخفاقات السيسي على كافة الأصعدة، ورصد بعضهم حالة الاحتقان الداخلي للمواطنين التي تفاقمت خلال الأيام الأخيرة بعد قرارات رفع أسعار المواصلات العامة وخفض وزن رغيف الخبز ثم هدم المساجد ومنازل البسطاء بدعوى المخالفة.

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