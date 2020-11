لرعايته التطبيع بين إسرائيل والإمارات.. نائب يميني يرشح ترمب لجائزة نوبل

وقال ترمب "شكرا" في واحدة من سلسلة تغريدات تشيد بهذا الترشيح الذي جاء لرعايته اتفاق التطبيع بين إسرائيل والإمارات.

وقال النائب النرويجي كريستيان تيبرينغ-غيدي، إنه رشح ترمب لدوره في "الاتفاق الفريد والتاريخي بين إسرائيل والإمارات".

ويتولى تيبرينغ-غيدي، العضو في حزب "التقدم" اليميني المناهض للهجرة، منصب نائب رئيس لجنة الخارجية والدفاع في البرلمان النرويجي.

Trump nominated for Nobel Peace Prize following Israel-UAE accord https://t.co/hYElcJX9j6 via @nypost

وسبق له أن رشّح، ترمب لجائزة نوبل للسلام عام 2018 لتحقيقه تقاربا استثنائيا مع كوريا الشمالية، إلا أن هذه الخطوة لم يكتب لها النجاح، كما أن عملية التفاوض مع كوريا الشمالية فقدت زخمها.

ويتلقى معهد نوبل كل عام مئات الترشيحات لنيل جوائزه، لكن لا توجد أي ضمانات تكفل الفوز.

ويرحب معهد نوبل النرويجي بجميع الأسماء المقترحة بشرط إرسالها بحلول 31 يناير/كانون الثاني من العام الذي تمنح فيه الجوائز، وتقديمها من قبل أشخاص مؤهلين للترشيح، وأعضاء البرلمان النرويجي من بين من يحق لهم تقديم اقتراحات.

“Just weeks after helping to broker peace between Israel and the United Arab Emirates (UAE), President Trump has been nominated for the 2021 Nobel Peace Prize.”https://t.co/gN1r6Oq6PU

— Tim Murtaugh (@TimMurtaugh) September 9, 2020