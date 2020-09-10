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سياسة

عملية "إيريني" توقف سفينة متجهة من الإمارات إلى ليبيا

مروحية ألمانية تابعة لعملية "إيريني" تحلق فوق ناقلة النفط
مروحية ألمانية تابعة لعملية "إيريني" تحلق فوق ناقلة النفط
10/9/2020

وقال بيان لعملية "إيريني" البحرية، التابعة للاتحاد الأوربي، إن "سفينة مشبوهة غادرت ميناء الشارقة في الإمارات، متوجهة إلى (مدينة) بنغازي في ليبيا".

وأوضح البيان أن "انتهاك الحظر المفروض على إدخال الأسلحة إلى ليبيا، هو السبب في قيام إحدى وحداتنا البحرية في تمام الساعة 07: 00 من صباح اليوم بوقف وتفتيش سفينة الشحن".

وذكر البيان أن توقيف سفينة "الماسة الملكية 7" جرى في المياه الدولية، على بعد حوالي 150 كم شمالي مدينة درنة الليبية.

وأشار إلى أن "السفينة المذكورة تحمل شحنة وقود للطائرات، يفترض أنها كانت مخصصة لأغراض عسكرية، إذ يعتبر هذا الوقود مادة عسكرية بحسب الأمم المتحدة".

وأوضحت قيادة "إيريني" أن "سفينة "هامبورغ" الألمانية، بدعم من سفينة "مارغوتيني" الإيطالية، منعت السفينة التجارية من الوصول إلى المياه الإقليمية الليبية وأوقفتها، مرافقة إياها إلى ميناء تابع للاتحاد الأوربي لمزيد من التفتيش والتحقيق.

وفي 4 أغسطس/آب الماضي، انطلقت الفرقاطة الألمانية "هامبورغ" وعلى متنها نحو 250 عسكريا متجهة إلى البحر المتوسط للمشاركة في عملية "إيريني" لمراقبة حظر تصدير السلاح إلى ليبيا وكذلك منع تهريب النفط.

ومن المنتظر أن تستمر مهمة "هامبورغ" عدة أشهر قبل أن تعود إلى بلادها في 20 ديسمبر/ كانون الأول المقبل، بحسب مواقع ألمانية.

المصدر : الأناضول
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