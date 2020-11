عملية "إيريني" توقف سفينة متجهة من الإمارات إلى ليبيا

وقال بيان لعملية "إيريني" البحرية، التابعة للاتحاد الأوربي، إن "سفينة مشبوهة غادرت ميناء الشارقة في الإمارات، متوجهة إلى (مدينة) بنغازي في ليبيا".

وأوضح البيان أن "انتهاك الحظر المفروض على إدخال الأسلحة إلى ليبيا، هو السبب في قيام إحدى وحداتنا البحرية في تمام الساعة 07: 00 من صباح اليوم بوقف وتفتيش سفينة الشحن".

وذكر البيان أن توقيف سفينة "الماسة الملكية 7" جرى في المياه الدولية، على بعد حوالي 150 كم شمالي مدينة درنة الليبية.

وأشار إلى أن "السفينة المذكورة تحمل شحنة وقود للطائرات، يفترض أنها كانت مخصصة لأغراض عسكرية، إذ يعتبر هذا الوقود مادة عسكرية بحسب الأمم المتحدة".

وأوضحت قيادة "إيريني" أن "سفينة "هامبورغ" الألمانية، بدعم من سفينة "مارغوتيني" الإيطالية، منعت السفينة التجارية من الوصول إلى المياه الإقليمية الليبية وأوقفتها، مرافقة إياها إلى ميناء تابع للاتحاد الأوربي لمزيد من التفتيش والتحقيق.

Operation #IRINI inspected the MV Royal Diamond 7 for a suspected violation of the #UN #ArmsEmbargo #Libya. The #MV was carrying Jet fuel, likely to be used for #military purposes, now MV is diverted to a port of European Union for further investigation. 👉https://t.co/TzoeMfel2N pic.twitter.com/C2F8Ji1KRd

— Operation EUNAVFOR MED IRINI (@EUNAVFOR_MED) September 10, 2020