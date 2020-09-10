البث الحي
سياسة

صحيفة: "توني بلير" عرّاب الاتصالات السرية بين إسرائيل والإمارات

رئيس الوزراء البريطاني الأسبق توني بلير (يمين) وجاريد كوشنر (يسار)، في ورشة عمل اقتصادية بالبحرين يونيو 2019
رئيس الوزراء البريطاني الأسبق توني بلير (يمين) وجاريد كوشنر (يسار)، في ورشة عمل اقتصادية بالبحرين يونيو 2019
10/9/2020

وقالت صحيفة "إسرائيل اليوم"، إن اللقاءات السرية التي عقدها المبعوث السابق لرئيس الوزراء الإسرائيلي اسحق مولخو، في العديد من العواصم الأوربية والخليجية، شكّلت الأساس الذي أدى إلى الاتفاق بين إسرائيل والإمارات.

وأضافت "أصبحت هذه المفاوضات عبر القنوات الخلفية ممكنة، بفضل جهود رئيس الوزراء البريطاني الأسبق توني بلير، الذي عمل أيضًا مبعوثا خاصا للجنة الرباعية إلى الشرق الأوسط حتى عام 2015".

وتابعت "ترأس مولخو هذه المحادثات المبدئية في الفترة ما بين 2015 إلى 2018، عندما أُجبر على التنحي من مصبه مستشارا لنتنياهو، بسبب مزاعم تورطه في صفقة مشبوهة لشراء غواصات ألمانية للبحرية الإسرائيلية- وهو اتهام تم دحضه منذ ذلك الحين".

ونقلت الصحيفة عن مصادر سياسية إسرائيلية رفيعة المستوى، لم تسمها، قولها "عُقدت اجتماعات مولخو مع وزير إماراتي في لندن وأبو ظبي ونيقوسيا بوساطة من بلير شخصيًا".

وقالت "ساعدت المحادثات في إعادة بناء الثقة بين إسرائيل والإمارات، في أعقاب العداء الذي أحدثه اغتيال محمود المبحوح الناشط في حماس في دبي عام 2010 على يد ضباط من المخابرات الإسرائيلية (الموساد)".

وأضافت "نقل مولخو رسائل تقارب من نتنياهو إلى ولي عهد الإمارات محمد بن زايد آل نهيان، مما أدى إلى عدة مكالمات هاتفية، وفي النهاية، إلى اجتماعات في عام 2018".

وتوصلت الإمارات وإسرائيل في 13 أغسطس/ آب الماضي، إلى اتفاق لتطبيع العلاقات بينهما من المقرر التوقيع عليه في واشنطن يوم الثلاثاء القادم.

المصدر : الأناضول
المزيد من سياسة

ما هي الدول المعنية بتداعيات الحرب في إثيوبيا؟

إثيوبيون فروا من القتال الدائر في منطقة تيغراي يستعدون لعبور نهر سيتيت على الحدود السودانية الإثيوبية (رويترز)

السلطة الفلسطينية تستأنف التنسيق الأمني مع إسرائيل

الرئيس الفلسطيني محمود عباس أبو مازن (رويترز)

"فايزر" تبدأ توزيع لقاح كورونا في 4 ولايات أمريكية

أعلنت شركتا "فايزر" الأمريكية، و"بيونتيك" الألمانية، توصلهما إلى لقاح مضاد لفيروس كورونا (غيتي)

على "جناح صهيون": نتنياهو يسافر إلى الإمارات.. إليك التفاصيل

ولي عهد أبو ظبي محمد بن زايد (يمين) ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو (يسار) (مواقع التواصل)
الأكثر قراءة

دراسة استخباراتية إسرائيلية تحذر من قوة تركيا.. ماذا قالت؟

الرئيس التركي رجب طيب أردوغان (وكالة الأناضول)

القره داغي يرد على ترحيب إسرائيل ببيان هيئة كبار العلماء السعودية

الأمين العام للاتحاد العالمي لعلماء المسلمين علي محيي الدين القره داغي

حملة لحذف تطبيق "مسلم برو" لاستخدامه في التجسس على المسلمين من الجيش الأمريكي

تطبيق "مسلم برو" (التواصل الاجتماعي)

مكتشف لقاح كورونا يتحدث عن وقت العودة إلى الحياة الطبيعية

مدير عام شركة بيونتيك الألمانية أوغور شاهين