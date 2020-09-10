شاهد: وول مارت تبدأ استخدام طائرات مسيرة لتوصيل الطلبات لعملائها

وقالت الشركة إن نظام التوصيل الجديد سيتم بالتعاون مع شركة "فلايتركس" المختصة بالتوصيل من خلال الطائرات المسيرة من جهة لأخرى.

وبدأت تجربة هذا البرنامج فعليا أمس الأربعاء في مدينة فايتفيل بولاية نورث كارولاينا جنوب شرقي الولايات المتحدة.

Walmart announced it will start testing out a drone delivery service for grocery and household products in the U.S. The pilot project at the world's largest retailer is limited, for now, to just one city in North Carolina. More here: https://t.co/Qe5cLoYy0w pic.twitter.com/NmWdnkKO7J — Reuters Business (@ReutersBiz) September 10, 2020

وسيتم توصيل مواد البقالة والأدوات المنزلية الأساسية من متاجر وول مارت إلى العملاء مباشرة باستخدام الطائرات المسيرة من تصنيع شركة فلايتركس.

وذكرت وول مارت أن وسيلة التحكم في تلك الطائرات تتم عن طريق لوحة تحكم ذكية وسهلة.

وقال توم وارد، نائب الرئيس الأول لشؤون منتجات العملاء في وول مارت "نعلم أن بعض الوقت سيمضي قبل أن نرى ملايين الطرود يتم تسليمها عبر طائرات بدون طيار".

وأضاف "لا يزال هذا يبدو وكأنه نوع من الخيال العلمي، لكننا في مرحلة نتعلم فيها المزيد والمزيد عن التكنولوجيا المتاحة وكيف يمكننا استخدامها لتسهيل حياة عملائنا".

ويأتي هذا البرنامج في إطار توسع الشركة الأمريكية في خدمات التوصيل في ظل جائحة كورونا، حيث يفضل العملاء اختيار توصيل الطلبات إلى عتبات منازلهم عن زيارة المتاجر بشكل متزايد خوفا من العدوى.