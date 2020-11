شاهد: وول مارت تبدأ استخدام طائرات مسيرة لتوصيل الطلبات لعملائها

وقالت الشركة إن نظام التوصيل الجديد سيتم بالتعاون مع شركة "فلايتركس" المختصة بالتوصيل من خلال الطائرات المسيرة من جهة لأخرى.

وبدأت تجربة هذا البرنامج فعليا أمس الأربعاء في مدينة فايتفيل بولاية نورث كارولاينا جنوب شرقي الولايات المتحدة.

Walmart announced it will start testing out a drone delivery service for grocery and household products in the U.S. The pilot project at the world's largest retailer is limited, for now, to just one city in North Carolina. More here: https://t.co/Qe5cLoYy0w pic.twitter.com/NmWdnkKO7J

— Reuters Business (@ReutersBiz) September 10, 2020