تركيا تهاجم ماكرون: "أحبطنا ألاعيبه القذرة"

وقالت وزارة الخارجية التركية إن "الرئيس ماكرون أدلى مرة أخرى بتصريحات وقحة، بفكر استعماري قديم"، معتبرة أن الرئيس الفرنسي "يعرض مصالح أوربا والاتحاد الأوربي للخطر".

وأضافت في بيان أن "ماكرون يهاجم تركيا ورئيسنا كل يوم لأننا نحبط مشاريعه الخبيثة وألاعيبه القذرة في السياسة الخارجية".

ودعت الرئيس الفرنسي قائلة: "بدلا من أن تدافع بشكل أعمى عن اليونان والقبارصة اليونانيين (…) يجب على فرنسا أن تتخذ موقفا يشجع على المصالحة والحوار".

وقال البيان أن "اليونان وإدارة قبرص الجنوبية، تقدمان على خطوات أحادية الجانب وتضعان الاتحاد الاوربي رهينة مصالحهما".

وذكر أنه "ليس لفرنسا حدود مع شرق المتوسط ولا تزال تتصرف بمفهوم استعماري في المنطقة، وهي تناقض نفسها عندما تنتقد السياسة الخارجية التركية المبنية على أساس التعاون والمصداقية والشراكة".

وأضافت الخارجية التركية أن "رئيس جمهوريتنا (رجب طيب أردوغان) هو أحد القادة المنتخبين الحاصلين على أعلى نسبة من الأصوات في أوربا، واستمد قوته دائمًا من الشعب التركي".

وأكدت أن "الشعب التركي وحكومته كانا دائما متحدين في مواجهة هذا النوع من الهذيان، وسيبقيان كذلك".

وقال ماكرون في وقت سابق الخميس إن على أوربا أن تتحدث بصوت "أكثر وحدةً ووضوحاً" تجاه تركيا التي "لم تعد شريكةً" في شرق المتوسط.

وقال قبيل قمة لدول الجنوب في الاتحاد الأوربي في كورسيكا، "نحن بصفتنا أوربيين علينا أن نكون واضحين وحازمين مع حكومة الرئيس (التركي رجب طيب) أردوغان التي تقوم بتصرفات غير مقبولة".

ودعا ماكرون أنقرة إلى أن "توضح نياتها"، معبرا في الوقت نفسه عن "رغبته العميقة في بدء حوار مثمر مرة أخرى مع تركيا".

ورأى أن "تركيا لم تعد شريكةً في هذه المنطقة".