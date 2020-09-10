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سياسة|مصر

"بنتصرف".. طارق عامر يفجر جدلا حول طرق تمويل المشروعات في مصر (فيديو)

طارق عامر محافظ البنك المركزي المصري
طارق عامر محافظ البنك المركزي المصري
10/9/2020

وحل عامر ضيفًا على فضائية "صدى البلد" خلال حلقة، مساء أمس الأربعاء، من برنامج "على مسؤوليتي" الذي يقدمه الإعلامي المقرب من السلطة أحمد موسى.

وكان محافظ البنك المركزي يتحدث عن الإجراءات التي اتُخذت لدعم الاقتصاد، حين سأله موسى عن مصدر أموال المشروعات وبخاصة فيما يتعلق بالجيش، ليرد عامر قائلًا "هو لما أعمل حاجة كويسة تقول لي متشكر وألّا تقول لي جبت الفلوس منين؟".

وتابع عامر "دي مهنتنا ودا شغلنا بقى، احنا بنتصرف عشان نوفر التنمية، وبنشتغل ليل نهار، والرئيس عنده أحلام كبيرة للبلد، وتوقعات الرئاسة جامدة جدًا".

لكنه أضاف أن المشروعات لا تعتمد على القروض فقط، ثم عدّد مزايا برنامج الإصلاح الاقتصادي.

وفجرت تصريحات محافظ البنك المركزي، موجة من الجدل والسخرية على وسائل التواصل الاجتماعي في مصر.

https://twitter.com/WbmKhalid/status/1304034872336494593?ref_src=twsrc%5Etfw

وقال ناشطون إن من حق الشعب أن يعرف من أين تأتي الأموال وفيمَ تُصرف؟ ولفت بعضهم إلى المشهد المتخبط والعشوائي الذي تدار به مصر في عهد الرئيس الحالي عبدالفتاح السيسي والذي عكسته بوضوح تصريحات طارق عامر هذه.

بينما سخر مغردون من السؤال بالأساس، معتبرين الإجابة واضحة من "جيوب الشعب، والتسول من الخارج، ومص أموال المواطنين بالقانون"، واعتبر بعضهم حديث عامر عن التنمية في مصر بأنه يتحدث عن دولة أخرى أو شعب آخر.

https://twitter.com/tratiji/status/1303769613289881600?ref_src=twsrc%5Etfw

المصدر : الجزيرة مباشر + مواقع التواصل
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