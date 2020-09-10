"بنتصرف".. طارق عامر يفجر جدلا حول طرق تمويل المشروعات في مصر (فيديو)

وحل عامر ضيفًا على فضائية "صدى البلد" خلال حلقة، مساء أمس الأربعاء، من برنامج "على مسؤوليتي" الذي يقدمه الإعلامي المقرب من السلطة أحمد موسى.

وكان محافظ البنك المركزي يتحدث عن الإجراءات التي اتُخذت لدعم الاقتصاد، حين سأله موسى عن مصدر أموال المشروعات وبخاصة فيما يتعلق بالجيش، ليرد عامر قائلًا "هو لما أعمل حاجة كويسة تقول لي متشكر وألّا تقول لي جبت الفلوس منين؟".

وتابع عامر "دي مهنتنا ودا شغلنا بقى، احنا بنتصرف عشان نوفر التنمية، وبنشتغل ليل نهار، والرئيس عنده أحلام كبيرة للبلد، وتوقعات الرئاسة جامدة جدًا".

#طارق_عامر

بيتفزلك لما يسأله بتمويل ما يصفونها بالمشروعات منين؟

يقولك بنتصرف!

طيب قول بنستلف ونقترض ونشحت ديون خارجية

وبنطبع فلوس محلية

وضاعفنا الديون أكثر من 7مرات

فاكر نفسك شاطر؟

هل هذا اقتصاد ومالية؟

ام انكم تنفذون أوامر الطاغية الذي يلهو في مدينته الجديدة؟!#مش_عايزينك_ياسيسي pic.twitter.com/Ylusm61QQV — أسامة رشدي (@OsamaRushdi) September 9, 2020

لكنه أضاف أن المشروعات لا تعتمد على القروض فقط، ثم عدّد مزايا برنامج الإصلاح الاقتصادي.

وفجرت تصريحات محافظ البنك المركزي، موجة من الجدل والسخرية على وسائل التواصل الاجتماعي في مصر.

https://twitter.com/WbmKhalid/status/1304034872336494593?ref_src=twsrc%5Etfw

وقال ناشطون إن من حق الشعب أن يعرف من أين تأتي الأموال وفيمَ تُصرف؟ ولفت بعضهم إلى المشهد المتخبط والعشوائي الذي تدار به مصر في عهد الرئيس الحالي عبدالفتاح السيسي والذي عكسته بوضوح تصريحات طارق عامر هذه.

بينما سخر مغردون من السؤال بالأساس، معتبرين الإجابة واضحة من "جيوب الشعب، والتسول من الخارج، ومص أموال المواطنين بالقانون"، واعتبر بعضهم حديث عامر عن التنمية في مصر بأنه يتحدث عن دولة أخرى أو شعب آخر.

من جيوب المواطنين ومن الاتاوات والبلطجة و فرض الجباية الباهظة عليهم –حاتكون منين يعنى ؟ — bakraziz (@BakrAziz2007) September 10, 2020

https://twitter.com/tratiji/status/1303769613289881600?ref_src=twsrc%5Etfw

#طارق_عامر الله يسمحك فتحت ماسورة جهل علينا ، كل اللي له و اللي مالوش بيفتي — SHABRAWY (@shabrawy720) September 9, 2020

مطلعين #طارق_عامر عشان يشيد بإنجازات السيسي ونسيوا أن الراجل ده لما بيفتح ف الكلام بيخرف كفاية أن نسي وقال مع عمرو اديب أنه بيطبع فلوس

كفاية أنه يوم لما اتجددله والناس واقفة تحييه ف البنك نازل ع السلم الكهربائي ومع اخر درجة نزلها راح واقف ونسي أن وراه ناس نازلة راحوا مخبطين بعض — إعمل عبيط (@tozfehommohamed) September 10, 2020