بعد 5 سنوات.. قاضية كندية تعتذر لمسلمة طلبت منها خلع الحجاب

وتعود أحداث القضية إلى أبريل/نيسان 2015 حينما دخلت أمرأه مسلمة تُدعي "رانيا العلول" إلى قاعة المحكمة بمونتيرال بمقاطعة كيبيك، لتسترد سيارتها بعد أن تحفظت الشرطة عليها لقيام ابنها بقيادتها برخصة موقوفة، فتم إيقاف السيارة وسحتها .

وعندما وقفت السيدة رانيا أمام القاضية "إلينا مارينغو" طلبت منها خلع حجابها، وقالت لها إن المحكمة لا تسمح بارتداء قبعة رأس أو نظارة شمسية داخل قاعة المحكمة، وسألت القاضية السيدة رانيا عن سبب تغطيتها وجهها فأجابتها "لأنني مسلمة".

فأعطتها القاضية مهلة 30 دقيقة لتهيئة نفسها والعودة إليها دون حجاب، وعندما عادت المرأة إلى القاعة وجدت القاضية أنها مازالت تحتفظ بحجابها، فطلبت منها أن تحضر محامي للدفاع عنها، وكانت إجابة السيدة رانيا أنها ليس في استطاعتها توكيل محام للدفاع عنها.

#Quebec judge Eliana Marengo, who refused to hear the case of Rania El-Alloul because she was wearing a #hijab , has finally apologized for the incident, more than five years after it happened. #justice https://t.co/bvbrmylsCL

فعادت القاضية لتكرر لها ما قالته بأن المحكمة لا تسمح بقبعة أو نظارة شمسية، وأن الحجاب لا يختلف كثيرا عن ذلك، مشيرة إلى أن المحاكم أماكن علمانيّة خالية من الرموز الدينيّة.

ورفضت رانيا العلول خلع حجابها وقالت إنها متأثّرة جدّا بما حصل وإنّها جاءت إلى كندا طلبا للسلم والعدالة، وأضافت أنها كانت ترتدي الحجاب يوم أقسمت يمين الحصول على الجنسيّة الكندية.

وعندما رفضت السيدة رانيا خلع حجابها، رفضت القاضية السماع إليها واعتبرتها في حكم الغائب وقامت بتأجيل القضية.

بعدها قُدمت العشرات من الشكاوى عام 2015 ضد القاضية مارنغو التي طلبت من السيدة رانيا العلول نزع حجابها قبل أن تستمر الجلسة.

والثلاثاء، عقد أعضاء مجلس قضاء كيبيك، الذي يُعتبر أعلى جهة تأديبية للقضاة بالمقاطعة، جلسة افتراضية مع القاضية، والسيدة رانيا العلول، بموجب قرار تم اتخاذه في وقت سابق.

وقامت القاضية مارينغو، بتلاوة نص اعتذارها عن الواقعة أمام أعضاء المجلس، وأقرت بأنها ارتكبت خطأ حينما طلبت من العلول خلع حجابها، معربة عن ندمها لذلك، وأنها لم تكن لها أي نية لاتهام المواطنة أو إبداء عدم الاحترام تجاهها.

If our judicial system looked more like Canada, we would not be here today.

Thanks to Rania El-Alloul, thousands of Muslim women won't go through what she had to endure. Thank you for demanding your rights and fighting for justice. #cdnpoli https://t.co/mF7qRUch9v

— Shireen Salti (@ShireenSalti) September 8, 2020