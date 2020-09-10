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سياسة

اندلاع حريق جديد في مرفأ بيروت وتصاعد ألسنة النيران (فيديو)

اندلاع حريق جديد بمرفأ بيروت نفس مكان انفجارالشهر الماضي
اندلاع حريق جديد بمرفأ بيروت نفس مكان انفجارالشهر الماضي
10/9/2020

واندلع هذا الحريق في المنطقة الحرة بالمرفأ مما أدى إلى ارتفاع عمود من الدخان في سماء المدينة التي لا تزال تعاني من صدمة انفجار الرابع من أغسطس/ آب الماضي الذي أودى بحياة نحو 190 شخصا وأدى لإصابة ستة آلاف آخرين.

ولم ترد بعد تقارير عن وقوع إصابات جراء الحريق.

وأوضح مصدر بالجيش اللبناني أن النيران اشتعلت بمستودع للزيوت وإطارات السيارات، ولكن لم يعرف سبب الحريق بعد.

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وأضاف المصدر أن الجيش سيرسل طائرات هليكوبتر للمساعدة في السيطرة على الحريق.

وأظهرت لقطات تلفزيونية طائرة هليكوبتر وهي ترش الماء على النيران.

وقالت قيادة الجيش، في بيان صحفي اليوم أوردته "الوكالة الوطنية للإعلام"، إن عمليات إطفاء الحريق بدأت وستشارك طوافات الجيش في  إخماده. 

https://twitter.com/AmitSahu_Journo/status/1304023937756483585?ref_src=twsrc%5Etfw

ووفق البيان، اتخذ الجيش إجراءات مشددة في محيط مرفأ بيروت، وتم تحويل السير من القاعدة البحرية باتجاه برج الغزال وتقاطع حداد لإبعاد المواطنين عن المنطقة تحسبا وتسهيلا لمرور فرق المساعدة.

يذكر أنّ عمليات رفع الأنقاض لا تزال مستمرة في المرفأ، بعد الانفجار الذي نتج عن وجود كمية ضخمة من نترات الأمونيوم ظلت مخزنة في الميناء لسنوات دون مراعاة لإجراءات السلامة.

وقال رئيس الصليب الأحمر اللبناني جورج الكتاني إنه لا توجد مخاوف من حدوث انفجار آخر بسبب ألسنة اللهب، مضيفا أن أحدا لم يصب لكن البعض يعانون ضيقا في التنفس.

وأظهرت لقطات تلفزيونية رجال الإطفاء وهم يحاولون إخماد النيران في منطقة يحيط بها حطام مستودعات دُمرت في انفجار الشهر الماضي.

المصدر : وكالات
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