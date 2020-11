اندلاع حريق جديد في مرفأ بيروت وتصاعد ألسنة النيران (فيديو)

واندلع هذا الحريق في المنطقة الحرة بالمرفأ مما أدى إلى ارتفاع عمود من الدخان في سماء المدينة التي لا تزال تعاني من صدمة انفجار الرابع من أغسطس/ آب الماضي الذي أودى بحياة نحو 190 شخصا وأدى لإصابة ستة آلاف آخرين.

ولم ترد بعد تقارير عن وقوع إصابات جراء الحريق.

وأوضح مصدر بالجيش اللبناني أن النيران اشتعلت بمستودع للزيوت وإطارات السيارات، ولكن لم يعرف سبب الحريق بعد.

https://twitter.com/_rmky/status/1304024817826439168?ref_src=twsrc%5Etfw

وأضاف المصدر أن الجيش سيرسل طائرات هليكوبتر للمساعدة في السيطرة على الحريق.

وأظهرت لقطات تلفزيونية طائرة هليكوبتر وهي ترش الماء على النيران.

وقالت قيادة الجيش، في بيان صحفي اليوم أوردته "الوكالة الوطنية للإعلام"، إن عمليات إطفاء الحريق بدأت وستشارك طوافات الجيش في إخماده.

https://twitter.com/AmitSahu_Journo/status/1304023937756483585?ref_src=twsrc%5Etfw

ووفق البيان، اتخذ الجيش إجراءات مشددة في محيط مرفأ بيروت، وتم تحويل السير من القاعدة البحرية باتجاه برج الغزال وتقاطع حداد لإبعاد المواطنين عن المنطقة تحسبا وتسهيلا لمرور فرق المساعدة.

يذكر أنّ عمليات رفع الأنقاض لا تزال مستمرة في المرفأ، بعد الانفجار الذي نتج عن وجود كمية ضخمة من نترات الأمونيوم ظلت مخزنة في الميناء لسنوات دون مراعاة لإجراءات السلامة.

We can't just take a break in this country!!!! We had an explosion in the port month ago and today we have a huge fire at the beirut port!!! And we all are afraid of another explosion! God bless Lebanon 🇱🇧 #مرفأ_بيروت pic.twitter.com/ZP3WMoKomC

