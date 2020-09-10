الحوثي: هاجمنا "هدفا مهما" في الرياض

وأعلن "التحالف العربي" تدمير طائرتين مسيرتين أطلقهما الحوثيون، منذ الأربعاء، باتجاه جنوبي المملكة.

وقال المتحدث العسكري باسم الجماعة، يحيى سريع، في بيان، إن "سلاح الجو المسير والقوة الصاروخية للجماعة نفذا عملية عسكرية مشتركة استهدفت هدفا مهما (لم يسمه) في العاصمة السعودية الرياض".

وأضاف أن "العملية تمت بصاروخ بالستي من نوع ذو الفقار و4 طائرات صماد 3 المسيرة".

وتابع "يأتي هذا الاستهداف ردا على التصعيد المستمر من قبل العدو (يقصد التحالف السعودي الإماراتي)، وحصاره المتواصل على بلدنا العزيز".

وتوعد سريع النظام السعودي بعمليات "مؤلمة وموجعة"، إذا ما استمر في "عدوانه وحصاره" على اليمن، على حد قوله.

ولم يذكر إن كان الهجوم قد أسفر عن خسائر بشرية أو أضرار مادية.

و نقلت وكالة الأنباء السعودية الرسمية (واس) عن المتحدث باسم قوات التحالف، تركي المالكي، قوله إن "قوات التحالف تمكنت صباح الخميس من اعتراض وتدمير طائرة بدون طيار (مفخخة) أطلقتها المليشيا الحوثية الإرهابية (…) لاستهداف الأعيان المدنية والمدنيين بمدينة نجران (جنوبي السعودية)".

وكانت قوات التحالف أعلنت عن اعتراض وتدمير طائرة من دون طيار مفخخة أطلقها الحوثيون، الأربعاء، تجاه المنطقة الجنوبية.

ومنذ فترة، يصعد الحوثيون، المدعومين من إيران، من هجماتهم تجاه السعودية، عن طريق إطلاق طائرات مسيرة وصواريخ باليسيتة بشكل شبه يومي.

ومنذ مارس 2015، يشن التحالف السعودي الإماراتي عمليات عسكرية في اليمن، دعما للقوات الحكومية، في مواجهة الحوثيين، المسيطرين على محافظات، بينها العاصمة صنعاء (شمال) منذ سبتمبر/ أيلول 2014، بينما تنفق الإمارات أموالا طائلة، لتدريب وتسليح قوات موازية مناهضة لقوات الحكومة الشرعية.

ودفعت الحرب، المستمرة منذ أكثر من خمسة أعوام، ملايين اليمنيين إلى حافة المجاعة، حيث بات 80 في المئة من السكان يعتمدون على مساعدات إنسانية للبقاء أحياء، في إحدى أسوأ الأزمات الإنسانية بالعالم.