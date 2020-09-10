"ارحل يا سيسي والشعب يريد إسقاط النظام".. دعوات برائحة يناير تتصاعد في مصر

ومرة أخرى يعاود وسم "#ارحل_يا_سيسي" للصدارة من جديد محققًا أعلى التفاعلات على توتير في مصر، إلى جانب وسوم #مش عايزينك" و#نازلين_في_وقت_مفاجئ" وحتى الوسم الأبرز لثورة يناير المجيدة "#الشعب_يريد_اسقاط_النظام"، وكلها تصدرت التفاعل المصري في توقيتات متباينة خلال الساعات الأخيرة.

وعلى وقع صرخات المواطنين البسطاء من إزالة منازلهم وتشريدهم، أشعل السيسي حرب الوسوم على منصات التواصل الاجتماعي، وسط ترقب من الجميع لوقع صداها على أرض الواقع يوم 20 من سبتمبر/أيلول الجاري.

#السيسي بيحفر قبره بأيده وبهدمه لبيوت الغلابة وتحدي الكادحين من الشعب المصري بطردهم من بيوتهم بدون توفير بديل بيدق آخر مسمار في نعش سقوطه من كرسي حكم #مصر أوعى تتحدى الشعب في لقمة العيش أو في بيته اللي بيأويه لأن ثورة الجياع مبيوقفهاش الرصاص#ارحل_يا_سيسي #نازلين_في_وقت_مفاجي — حسام الشوربجي (@HOSSAMSHORBAGY) September 9, 2020

وأمس، أظهرت لقطات تلفزيونية أهالي منطقة المنشية في الإسكندرية وهم يقاومون عمليات الإزالة وقوات الشرطة التي تستهدف منازلهم بهتافات مناهضة للرئيس المصري عبدالفتاح السيسي.

من #الاسكندرية بلدي 💕💕#مش_عايزينك بقت واقع عالأرض يامصريين مش مجرد هاشتاج 💪🏽💪🏽💪🏽 pic.twitter.com/64NxkuHfP5 — عبدالله الشريف (@AbdullahElshrif) September 9, 2020

ومع احتدام الموقف، ردد عدد من الأهالي هتافات مناهضة للسيسي منها "ارحل ياسيسي" و"مش عايزينك". وواصل الأهالي الهتاف وتحركوا في مسيرة غير منظمة في عدد من الشوارع المحيطة، وأجبروا الضباط على الانسحاب.

الحقنا يا ريس ده انا جمعت توقيعات تمرد ونزلت مراتى ترقص فى الانتخابات

..السيسى رقصها معجبنيش#نازلين_في_وقت_مفاجئ pic.twitter.com/gToIu5Uocf — 🅰️Ⓜ️®️ Ⓜ️🅴🆁🅾️ (@amr_jusst) September 9, 2020

وتفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي في مصر مع دعوات المقاول والفنان المصري محمد علي التي أطلقها مطلع الأسبوع الجاري لثورة شعبية جديدة ضد السيسي، في العشرين من الشهر الجاري.

الشعب هيعلن عن غضبة كل يوم ياسيسي يا فاجر ، ان شاء الله لن نتراجع إلا بعد تحرير وطننا منك يا فاجر وتشرق علي مصر شمس الحرية ونودع زمن العبودية ، امين يارب العالمين 🙏#مش_عايزينك #نازلين_في_وقت_مفاجئ pic.twitter.com/TOujtkzPSz — Mohamed Ali | محمد علي (@Moaliofficial_) September 9, 2020

وتأتي هذه الدعوة في خضم غضب متصاعد بين المصريين بسبب قرارات هدم عدد كبير من المنازل والمساجد يجري تنفيذها حاليا على قدم وساق بعد تصريحات للرئيس المصري هدد فيها باستخدام الجيش في عمليات الإزالة إذا تطلب الأمر.

كل ده مخالف الا الكنيسه

مين كده اللى بيعمل فتنه وبيحرض على الكره#الشعب_يريد_إسقاط_النظام#نازلين_في_وقت_مفاجئ pic.twitter.com/04r6EjaCYw — خطاب (@bleA1qyFzoMqi4O) September 9, 2020

ومن أبرز الوسوم التي تصدرت موقع تويتر ضد السيسي أيضا "#انزل_20_سبتمبر"، و #مش_عايزينك_ونازل_20_سبتمبر"، و"#مش_عايزينك_يا_سيسي"، و"مش_عايزينك_يا_سيسي_وهنخلعك"، و"اغضب_يا_مصري".

وخلال الفترة الماضية رصدت مقاطع مصورة، أحوال المصريين المعيشية والاجتماعية والاقتصادية التي باتت تنذر بكوارث زادت حدتها مع تفشي فيروس كورونا وإخفاقات السيسي في إدارة ملفي سد النهضة والأزمة الليبية.

وعدد ناشطون على منصات التواصل الاجتماعي، إخفاقات السيسي على كافة الأصعدة، ورصد بعضهم حالة الاحتقان الداخلي للمواطنين التي تفاقمت خلال الأيام الأخيرة بعد قرارات رفع أسعار المواصلات العامة وخفض وزن رغيف الخبز ثم هدم المساجد ومنازل البسطاء بدعوى المخالفة.

وسبق أن خرجت احتجاجات نادرة يومي 20 و27 سبتمبر/أيلول الماضي استجابة لدعوات سابقة أطلقها محمد علي بعد نشره سلسلة فيديوهات حظيت بتفاعل الملايين اتهم فيها السيسي وزوجته انتصار وابنهما محمود وقيادات في الجيش، بالفساد وسرقة المال العام لصالح الرفاهية وبناء القصور.

https://twitter.com/kholoudfree3/status/1303458069481836544?ref_src=twsrc%5Etfw

وشكلت تلك المظاهرات آنذاك أهم تحد لحكم السيسي منذ سنوات، واعتقل على إثرها الآلاف، وفق تقارير حقوقية.

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https://twitter.com/SamiTurk2020/status/1303693011751235585?ref_src=twsrc%5Etfw

#نازلين_في_وقت_مفاجئ

– العمدة عاوز يبيعلك شقة ياأبو العلا؟!

= شقة !!! ليا أنا !!! .. والشقة دي فين ؟!!!

– شقتك .. اللي إنت ساكن فيها ياأبو العلا 😂 pic.twitter.com/cir7rL9h7a — shimaa Abd_Elrhman (@Shimaa2474) September 9, 2020

https://twitter.com/EC46E6XgcqLbyv2/status/1303292442913976320?ref_src=twsrc%5Etfw

#ارحل_يا_سيسي

اول خطوه ستسقط العميل الصهيوني وعصابته فى اسرع وقت التوجه الي مدينة الإنتاج الاعلامي بتظاهرات ضخمة والسيطره عليه واعلان نجاح الثورة الشعبية ✌

اذا سقط اعلام العار سيسقط بلحه سريعاً؟ #مش_عايزينك #نازلين_في_وقت_مفاجئ #الثوره_علي_الابواب pic.twitter.com/3ZLvg1Qju5 — الرادار 🇪🇬 المصري ✌ (@pXXiZt67CyyweuV) September 10, 2020