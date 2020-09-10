"أنا أختنق".. نوبة سعال تجبر ماكرون على نزع كمامته وقطع كلمته (فيديو)

ورغم اعتذاره، لم يسلم ماكرون من الانتقادات حيث جاءت الواقعة في وقت تتأهب فيه باريس قلقًا وسط خشية الفرنسيين من تفشٍ جديد لفيروس كورونا على نطاق واسع في البلاد، بعد تصاعد شكل طفرة جديدة في عدد الإصابات.

🗣️ "Donnez-moi un masque plus léger". Emmanuel Macron manque de s'étouffer lors d'un déplacement. pic.twitter.com/O0DtGbFtDz — franceinfo plus (@franceinfoplus) September 8, 2020

وكان ماكرون في زيارة رسمية أول أمس الثلاثاء لمدرسة ثانوية (مهنية) للتدريب على الطيران في مدينة كليرمون فيران جنوب شرقي فرنسا، عندما ألقى كلمة أمام جمع من الطلاب والحاضرين عن التنوع وتكافؤ الفرص، ثم أوقف حديثه ونزع كمامته وسعل في يده مرات متتالية.

كذلك طلب ماكرون كمامة واقية جديدة بعدما تلطخت الكمامة التي كان يرتديها بآثار السعال، وشوهد الرئيس على شاشة التلفاز وهو يسعل قبل أن يخلع كمامته قائلًا "أنا أختنق" ويطلب الماء، وحظي الفيديو بانتشار واسع في فرنسا، حسبما ذكر موقعي "فويسي" و"فرانس بلو".

la vidéo en entière vous aimer trop sortire les vidéo de leurs contexte il était entrain de s’étouffer pic.twitter.com/KIraPXb1xK — 🫀 (@jevisjevsr) September 9, 2020

وأشارت وسائل إعلام فرنسية، إلى أن ماكرون (42 عامًا)، لم يحترم قواعد البروتوكول، إذ إنه لم يستخدم معقم اليدين بعدما سعل في يده ثم لامس بعدها كوب الماء.

وأوضح ماكرون أن القناع منعه بوضوح من التنفس، وقال "سأقوم بسحبه، على ما أعتقد… نحن نحافظ على المسافة ولكن… أعتقد أنني سأخنق نفسي بذلك!"، وذلك قبل أن يرتشف الماء، وتابع "أريد قناعا أخف".

Le mec enlève son masque pour tousser. Les Anglais ont Mister Bean.

Les Français ont Emmanuel Macron. https://t.co/906iQ5WbR9 — Damien (@damien_mv) September 8, 2020

ويوم الجمعة الماضي سجلت فرنسا 9 آلاف إصابة جديدة، في حصيلة هي الأعلى منذ بدء تفشي الوباء في البلاد، وبلغت حصيلة 3 أيام أكثر من 25 ألف إصابة.

وأصبح ارتداء قناع الوجه الطبي أو الكمامة الواقية، أمرًا إلزاميًا في الأماكن العامة المغلقة، كما يتم فرضه في الشارع في بعض المدن الكبيرة.

ومنذ ظهور الوباء، سجلت فرنسا رسميًا أكثر من 344 ألف إصابة، تعافى منها إلى الآن 88,226 وتوفي 30,794، بينما اقتربت حصيلة الإصابات المسجلة عالميًا منذ ظهور الفيروس من 28 مليونا.

Ben alors pépère ça va pas ? c’est dur de parler avec un masque hein !! #COVID19 #EmmanuelMacron

"Donnez-moi un masque plus léger!": quand Macron s'étouffe en s'adressant à des lycéens en Auvergne https://t.co/aKwHfNhpBh — cpasmoi22 (@cpasmoi22) September 8, 2020

Séquence priceless en direct : Emmanuel Macron fait un speech en Auvergne devant des élèves. Il s’étouffe pendant cinq grosses minutes… à cause de son masque. — Sasha (@SashaBeckermann) September 8, 2020

Macron ne supporte pas les masques en tissu distribués parcimonieusement aux enseignants. Il n’a pourtant parlé que 5 minutes avec. Que doivent dire les enseignants obligés de parler avec parfois 8h dans la journée ? Que le président se moque du monde ? https://t.co/D9KljI5x17 — Johan Faerber (@JFaerber) September 8, 2020

Macron s'étouffe dans son masque

Obligé de le retirer pour boire un coup

135 euros ? — Le jour viendra où le peuple vaincra (@NaphtalineLeBon) September 8, 2020

https://twitter.com/sxlomecnt/status/1303313404673830918?ref_src=twsrc%5Etfw