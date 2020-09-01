نجل سعد الجبري ينشر صورة محادثة بينه وبين نجل الملك سلمان

وقال نجل الجبري، الثلاثاء، في تغريدة على صفحته الرسمية بموقع تويتر: "أثناء التوثيق الجنائي لهاتفي الجوّال من إحدى المؤسسات الأمنية الأمريكية، استوقفتني محادثة مع الأمير خالد بن سلمان في سياق تحسين الصورة النمطية للمملكة لدى الغرب".

وأضاف: "كان لدى الأمير خالد أفكار رائعة وحماسة غير مسبوقة لتحسين هذه الصورة. مشروع تحتاجه المملكة اليوم أكثر من أي وقت فات".

وبحسب نص المحادثة، يقول خالد بن سلمان مخاطبا نجل الجبري: "هل هناك زيارة للوالد قريبا؟ لأن لديه خبرة كبيرة في هذا المجال، وبالذات مكافحة الإرهاب، وأنا مهتم جدا في مكافحة الإرهاب".

وتابع: "سوف يكون رأي الوالد مهما جدا وسوف يضيف الكثير بحكم خبرته في التعامل مع بعض الجهات في الولايات المتحدة".

ورد خالد الجبري: "ليست هناك زيارة مجدولة قريبا، لكن إن حصل سأخبرك بموعدها بعون الله".

ويتهم خالد الجبري عملاء تابعين لولي العهد محمد بن سلمان، باختطاف أخويه عمر وسارة، "رهائن" منذ نحو 5 أشهر، للضغط على والدهم لتسليم نفسه للسلطات السعودية.

ومطلع أغسطس/ آب الجاري أعلن خالد الجبري، تقدم والده بدعوى قضائية ضد بن سلمان، يتهمه فيها بمحاولة قتله في كندا عبر إرسال فرقة لقتله على غرار جريمة مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي داخل قنصلية بلاده في إسطنبول.

وذكر الجبري، في مقابلة خاصة مع شبكة "سي إن إن" الأمريكية، أن أسرته واجهت "حملة إرهابية غير قانونية عابرة للحدود".

أثناء التوثيق الجنائي لهاتفي الجوّال من إحدى المؤسسات الأمنية الأمريكية، استوقفتني محادثة مع الأمير @kbsalsaud في سياق تحسين الصورة النمطية للمملكة لدى الغرب. كان لدى الأمير خالد أفكار رائعة وحماسة غير مسبوقة لتحسين هذه الصورة. مشروع تحتاجه المملكة اليوم أكثر من أي وقت فات. pic.twitter.com/R6CggNOPhp — Khalid Aljabri, MD | خالد الجبري (@JabriMD) September 1, 2020

وسعد الجبري هو المسؤول الأمني السعودي السابق والساعد الأيمن للأمير محمد بن نايف، الذي تم عزله من ولاية العهد عام 2017.

وفي10 أغسطس/آب الجاري، أصدرت محكمة أمريكية أمرا قضائيا باستدعاء ولي العهد السعودي، محمد بن سلمان، و12 شخصا آخرين متهمين بتدبير محاولة اغتيال الجبري، بينهم مستشار الديوان الملكي السعودي السابق، سعود القحطاني، والنائب السابق لرئيس الاستخبارات العسكرية، أحمد العسيري، ومدير المكتب الخاص لولي العهد، بدر العساكر.

ويوجد نص رسالة من ولي العهد السعودي، يطلب فيها من الجبري العودة إلى السعودية، خلال 24 ساعة وإلا فسيُقتل).

وخوفا على حياته، تشدد السلطات الأمنية الكندية الحراسة على الجبري.