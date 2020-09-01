مصر تحظر دخول القادمين إليها بدون تحاليل كورونا

جاء ذلك تنفيذا لقرار رئيس مجلس الوزراء المصري يوم 19 من أغسطس/آب الماضي، حيث قامت سلطة الطيران المدني المصري بإصدار تعميم لكل شركات الطيران العاملة في جميع المطارات المصرية بأنه قد تقرر حظر دخول جميع القادمين من جميع الجنسيات بما فيهم الجنسية المصرية إلى كافة مطارات جمهورية مصر العربية دون أن يكون القادم يحمل شهادة تفيد بإجراء تحليل بي سي آر للكشف عن فيروس كورونا المستجد (بنتيجة سلبية) قبل 72 ساعة على الأكثر من الوصول للأراضي المصرية.

ويعفى من ذلك الأطفال أقل من 6 سنوات من جميع الجنسيات (سواء المصريين أو الأجانب) من تقديم شهادة التحليل عند الوصول إلى المطارات المصرية.

وقبل يومين أعلنت سلطة الطيران المدني المصري أنه سيتم السماح للركاب القادمين إلى مطارات الغردقة وشرم الشيخ ومرسى علم وطابا بإجراء تحليل بي سي آر فور وصولهم إلى تلك المطارات وذلك في حالة عدم تقديمهم شهادة تفيد بإجراء التحليل بنتيجة سلبية قبل ٧٢ ساعة على الأكثر من الموعد المحدد للرحلة.

ووجه رئيس سلطة الطيران المدني المصرية تعليماته لجميع شركات الطيران العاملة في هذه المطارات، إلى أنه سيتم تطبيق هذا القرار اعتبارا من اليوم الثلاثاء الأول من سبتمبر/أيول مقابل رسم قدره 30 دولارا أمريكيا.

وفي سياق متصل فتحت مزارات مصر الأثرية أبوابها اعتبارا من صباح اليوم الثلاثاء في إطار الاستعدادات الجارية لاستعادة الحركة السياحية بمقاصد السياحة الثقافية في البلاد، وذلك بعد أن بدأت الحياة تعود بشكل تدريجي إلى المدن التي تشتهر بالسياحة الشاطئية مثل الغردقة وشرم الشيخ.

وقال الدكتور مصطفى وزيري، الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار المصرية، في تصريحات لوكالة الأنباء الألمانية إن كافة المناطق الأثرية في الأقصر وأسوان والجيزة والمنيا وسوهاج وقنا وكافة محافظات مصر التاريخية، فتحت أبوابها مرة أخرى لاستقبال زوارها من السياح اعتبارا من اليوم، وذلك بعد أن جرى اتخاذ كافة الإجراءات الخاصة بمكافحة فيروس كورونا ورفع كفاءة المرافق والخدمات في تلك المناطق.

من جانبه، أعلن ثروت عجمي، رئيس غرفة وكالات وشركات السفر والسياحة في الأقصر، جاهزية الشركات السياحية والفنادق والمطاعم والبازارات لاستقبال السياح.

وأشار إلى أن الفنادق العائمة ستنضم قريبا إلى المنشآت السياحية التي باتت جاهزة لاستقبال السياح، وذلك بعد أن تم الإعلان عن الاشتراطات الصحية لإعادة تشغيلها مجددا.

إلا أنه لفت إلى أن عودة التدفقات السياحية لمعدلاتها الطبيعية بمقاصد السياحة الثقافية في مصر مرتبط بعودة رحلات الطيران المباشر بين المطارات المصرية والأوروبية.