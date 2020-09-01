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سياسة|مصر

مصر تتعاقد مع شركة فرنسية لإدارة وتشغيل خط مترو القاهرة الثالث

المرحلة الرابعة للخط الثالث لمترو الأنفاق.
المرحلة الرابعة للخط الثالث لمترو الأنفاق.
1/9/2020

وقال بيان للوزارة نشرته على صفحتها الرسمية على موقع فيسبوك إن "مشروع الشراكة بين الهيئة القومية للأنفاق والشركة الفرنسية يتم تنفيذه لأول مرة في مصر".

وأضاف أن "قرار إسناد اعمال التشغيل والصيانة لشركة RATP DEV الفرنسية تبلغ قيمته 1.138 مليار يورو لمدة 15 عاما".

وأشار البيان إلى أنه تم توقيع هذا العقد "للتخفيف عن الشركة المصرية لإدارة وتشغيل مترو الأنفاق (..) بالإضافة الى الاستفادة من خبرة الشركة الكبيرة في هذا المجال بتشغيل وصيانة أنظمة النقل في 13 دولة".

واحتفظت الحكومة المصرية بحق تحديد سعر الرحلات.

ويمتد الخط الثالث لمترو الأنفاق بطول حوالي 47 كلم ويربط بين شرق العاصمة وغربها من خلال 39 محطة ركاب بينها محطات ذات كثافة سكانية عالية.

وتم تشغيل المرحلة الأولى منه عام 2012 ثم المرحلة الثانية عام 2014 

ولا تزال الأعمال الانشائية للمرحلة الأخيرة منه جارية لتصل طاقته الاستيعابية بعد اكماله إلى 1.5 مليون راكب يوميا.

ويستخدم مترو الأنفاق في القاهرة، بخطوطه الثلاثة، نحو ثلاثة ملايين شخص يوميا.

وافتتح الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أحدث مرحلة في هذا الخط في أغسطس/ آب الجاري، وبعدها بساعات أعلنت وزارة النقل رفع أسعار تذاكر المترو بنسب تصل إلى 66 في المئة ما أثار عاصفة من الاستياء والغضب بين المواطنين.

المصدر : الجزيرة مباشر + الفرنسية
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