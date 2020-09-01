مصر: القبض على ثلاثة متهمين جدد في قضية "اغتصاب فيرمونت"

وقالت النيابة العامة في بيان إنّها "أمرت بحبس 3 متّهمين 4 أيام على ذمّة (…) والتحقيق معهم في وقائع اتّهموا فيها بمناسبة التحقيقات الجارية في واقعة التعدّي على فتاة بفندق فيرمونت نايل سيتي".

وأضافت أنّها أمرت كذلك بإخلاء سبيل 3 معتلقين آخرين على ذمّة التحقيق في هذه القضية بكفالة مالية قدرها 100 ألف جنيه (6.25 ألف دولار) لكل منهم، وإخلاء سبيل رابع بضمان محلّ إقامته.

ولم يأت بيان النيابة العامة على ذكر أسماء أيّ من هؤلاء المعتقلين .

وكانت النيابة العامة المصرية أعلنت الأحد توقيف مشتبه به جديد في إطار التحقيق الذي تجريه بشأن هذه القضية التي تعود وقائعها إلى 2014 والتي تشتبه السلطات بأن مجموعة من الشبّان الأثرياء والمتنفّذين أقدموا فيها على تخدير شابة واغتصابها في فندق فيرمونت نايل سيتي.

وقالت النيابة العامة في بيانها الأحد إنّها "أمرت بحبس المتهم محمد حافظ احتياطياً 4 أيام على ذمة التحقيقات" بعد القبض عليه الجمعة.

النيابة العامة تعلن حبس 3 متهمين في قضية "فيرمونت" 4 أيام وإخلاء سبيل 3 آخرين بكفالة قدرها 100 ألف جنيه pic.twitter.com/GXy2YE5Wj4 — الجزيرة مصر (@AJA_Egypt) August 31, 2020

وكانت السلطات اللبنانية أعلنت السبت أنها اعتقلت 3 مصريين متّهمين في هذه القضية التي أثارت موجة غضب عارم في مصر.

وظلّت هذه الجريمة طيّ الكتمان إلى أن بدأت حسابات على مواقع التواصل الاجتماعي تتحدّث عنها في تمّوز/يوليو الفائت، ومن بين هذه الحسابات واحد على إنستغرام يطلق على نفسه اسم "شرطة الاعتداء".

ووفقاً لهذا الحساب الذي يتابعه 170 ألف شخص، خدّر 6 رجال فتاة واغتصبوها في الفندق الفخم.

وتمّ على مواقع التواصل تداول أسماء وصور الجناة المزعومين، وجميعهم من عائلات ميسورة.

وكانت النيابة المصرية أعلنت مطلع آب/أغسطس فتح تحقيق في اتهامات الاغتصاب هذه، بعد تلقيها "خطاباً من المجلس القومي للمرأة مرفقاً بشكوى قدّمتها فتاة إلى المجلس عن تعدّي بعض الأشخاص عليها جنسياً عام 2014 داخل فندق فيرمونت نايل سيتي بالقاهرة".

وأعلن الفندق من جهته أنه أجرى تحقيقا داخلياً وأكد أنه لم يسبق أن أبلغت بهذا الحادث أي جهة في الفندق أو شرطة السياحة.

وخلصت دراسة أجرتها هيئة الأمم المتحدة للمرأة عام 2013 الى أن معظم المصريات تعرضن للتحرّش الجنسي.