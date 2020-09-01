مصادر حقوقية: وفاة معارض مصري بمحبسه جنوب القاهرة

وقال بيان لمنظمة "نحن نسجل"، التي تتخذ من العاصمة البريطانية لندن مقرا لها، إن المعتقل عبد الرحمن محمد زوال، المتهم في قضية "كتائب حلوان" توفى داخل محبسه بسجن تحقيق طرة (جنوب القاهرة) مساء الإثنين، بعد "وضعه في زنازين التأديب لمدة 3 أيام".

مصر: وفاة المعتقل "عبدالرحمن محمد زوال" المتهم رقم 84 في قضية #كتائب_حلوان داخل محبسه بسجن #تحقيق_طرة، مساء أمس الإثنين 31 أغسطس 2020، وذلك بعد وضعه في زنازين التأديب لمدة 3 أيام. pic.twitter.com/Q1F2Xz1QC3 — We Record – نحن نسجل (@WeRecordAR) September 1, 2020

فيما أوضحت منصة "نجدة" الحقوقية عبر حسابها على تويتر، أن "زوال (39 عاما) والمعتقل منذ 6 سنوات، لفظ أنفاسه الأخيرة داخل زنزانة التأديب بسجن تحقيق طرة، في ظروف حبس غير آدمية، تفضي حتماً للوفاة".

لفظ المعتقل عبد الرحمن يوسف أحمد زوال -39 عام- أنفاسه الاخيرة أمس الإثنين 31اغسطس ، داخل زنزانة التأديب بسجن تحقيق طرة ( والتي أودع بها قبل 3 أيام من وفاته)، في ظروف حبس غير آدمية،ثفضي حتماً للوفاة.

زوال معتقل منذ 6 سنوات علي ذمة القضية المعروفة إعلاميا بـ "كتائب حلوان". pic.twitter.com/qFk4dHK9lj — Najda (@Najda_H_R) September 1, 2020

بدوره، أكد مستشار وزير الأوقاف المصري الأسبق، محمد الصغير، عبر حسابه على تويتر، "وفاة المعتقل عبدالرحمن زوال، داخل محبسه بسجن تحقيق طره".

⛔ عاجل:

وفاة المعتقل الأستاذ #عبدالرحمن_محمد_زوال

والمحبوس في قضية كتائب حلوان داخل محبسه بسجن تحقيق طره، وذلك بعد ثلاثة أيام من نقله للحبس الانفرادي (التأديب).#حقهم#خرجوهم_عايشين#خرجوا_المساجين pic.twitter.com/vHEGWP7WjW — د. محمد الصغير (@drassagheer) September 1, 2020

وقال الناشط المعارض هيثم أبو خليل في تغريدة عبر حسابه على تويتر إن "عبد الرحمن يوسف أحمد زوال، استشهد في محبسه بسجن تحقيق طرة، والمعتقل منذ 6 سنوات (..) بعد ثلاثة أيام فقط من إيداعه زنزانة التأديب!".

شهيد جديد في معتقلات السيسي

رقم 56 منذ يناير 2020

الشهيد عبد الرحمن يوسف أحمد زوال

أستشهد في محبسه بسجن تحقيق طرة

معتقل منذ 6سنوات علي ذمة القضية الملفقة كتائب حلوان

لفظ أنفاسه الأخيرة يوم الإثنين 31اغسطس 2020 بعد ثلاثة أيام فقط من إيداعه زنزانة التأديب!#مش_عايزينك_ياسيسي pic.twitter.com/XVVnMA3ssi — Haytham Abokhalil هيثم أبوخليل (@haythamabokhal1) September 1, 2020

ولم يصدر بيان من السلطات المصرية بشأن الواقعة. وعادة ما ترفض السلطات المصرية اتهامات معارضين وحقوقيين غير حكوميين، بالإهمال الطبي للسجناء، وتقول إنها توفر الرعاية للسجناء داخل أقسام الشرطة والسجون، وإن التعامل معهم يتم وفقاً لقوانين حقوق الإنسان.