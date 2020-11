طبيب ترمب يوضح حقيقة إصابة الرئيس بجلطة

وقال الطبيب شون كونلي في بيان "يمكنني أن أؤكد أن الرئيس ترمب لم يتعرض لجلطة كبرى أو بسيطة أو لأي حالة طارئة حادة تتعلق بالقلب والأوعية الدموية ولم يخضع لفحص لتحديد إصابته بذلك، مثلما ورد بشكل غير صحيح في وسائل الإعلام".

وأضاف كونلي "الرئيس لا يزال بصحة جيدة وليس لدي أي مخاوف بشأن قدرته على الحفاظ على الجدول الزمني الصارم الذي ينتظره. ومثلما ورد في تقريري الأخير، أتوقع أن يظل لائقا لأداء مهام الرئاسة".

من جهته، نفى ترمب، الثلاثاء، أن يكون سبب الزيارة المفاجئة التي قام بها إلى المستشفى العام الماضي هو إصابته بسلسلة "جلطات دماغية صغيرة"، مؤكّداً أن هذه الادّعاءات "أنباء مضلّلة".

وكان ترمب قد قام بزيارة مفاجئة إلى مركز والتر ريد الطبي في نوفمبر/ تشرين الثاني. ولأن الزيارة لم تكن مقررة مسبقاً فقد أثارت تكهّنات بشأن احتمال أن يكون قد واجه مشكلة صحية خطيرة، على الرغم من تأكيد البيت الأبيض يومها أنه كان يجري فقط فحوصات طبية سنوية في وقت مبكر.

لكن شبكة "سي إن إن" ذكرت، الثلاثاء، أن كتاباً جديداً للصحفي في "نيويورك تايمز" مايكل شميدت أورد أن نائب الرئيس مايك بنس وُضع "على أهبّة الاستعداد لتولّي صلاحيات الرئاسة موقتاً" في حال اضطر ترمب للخضوع إلى تخدير طبي خلال الزيارة.

وأضافت "سي إن إن" التي حصلت على نسخة من الكتاب الذي لم ينشر بعد أن الكاتب لم يفصح عن مصدره.

وسرعان ما أثار التقرير تكهنات على وسائل التواصل الاجتماعي، من دون أي دليل، مفادها أن ترمب أصيب بجلطة دماغية ما اضطره للانتقال إلى المستشفى، وهو الأمر الذي دفع بالرئيس الثلاثاء للجوء الى تويتر.

It never ends! Now they are trying to say that your favorite President, me, went to Walter Reed Medical Center, having suffered a series of mini-strokes. Never happened to THIS candidate – FAKE NEWS. Perhaps they are referring to another candidate from another Party!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) September 1, 2020