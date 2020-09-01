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صحيفة إسرائيلية: نتنياهو زار الإمارات سرا قبل عامين

ولي عهد أبو ظبي محمد بن زايد (يمين) ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو (يسار)
ولي عهد أبو ظبي محمد بن زايد (يمين) ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو (يسار)
1/9/2020

وأضافت صحيفة يديعوت أحرونوت الإسرائيلية إن رئيس جهاز الموساد الإسرائيلي، يوسي كوهين شارك في اللقاء.

وأشارت إلى أن اللقاء عُقد في أبو ظبي في عام 2018 دون الإعلان عنه رسميا.

وتوصلت الإمارات وإسرائيل في 13 أغسطس/ آب الماضي، إلى اتفاق لتطبيع العلاقات بينهما.

وقُوبل الاتفاق بتنديد فلسطيني واسع، حيث اعتبرته الفصائل والقيادة الفلسطينية، خيانة من الإمارات وطعنة في ظهر الشعب الفلسطيني.

وترفض القيادة الفلسطينية أي تطبيع للعلاقات بين إسرائيل والدول العربية، قبل إنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي المحتلة عام 1967.

كما تطالب بأن تعتمد أي عملية تطبيع للعلاقات على مبدأ الأرض مقابل السلام، المنصوص عليها في المبادرة العربية لعام 2002، وليس على قاعدة السلام مقابل السلام، التي تنادي بها إسرائيل حاليا.

تطبيع
مستشار الأمن القومي الإسرائيلي مئير بن شبات وكبير مستشاري الرئيس الأمريكي جاريد كوشنر ومستشار الأمن القومي الأمريكي روبرت أوبراين عند الوصول إلى مطار أبو ظبي الدولي (رويترز)

ووصلت، أمس الإثنين، أول رحلة جوية إسرائيلية انطلقت من مطار بن غوريون إلى أبو ظبي في الإمارات، مرت عبر الأجواء السعودية.

وأقلت الطائرة التابعة لشركة الطيران الإسرائيلية "إلعال"، وفدين إسرائيلي برئاسة مستشار الأمن القومي مئير بن شبات، وآخر أمريكي برئاسة كبير مستشاري الرئيس الأمريكي جاريد كوشنر.

وكشف مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي النقاب عن لقاء ثلاثي إسرائيلي-إماراتي –أمريكي، سيعقد في ابو ظبي بمشاركة رئيس مجلس الأمن القومي الإسرائيلي مئير بن شبات، ومستشار الأمن القومي الأمريكي روبرت أوبراين، وكبير مستشاري الرئيس الأمريكي كوشنر، ومستشار الأمن القومي الإماراتي الشيخ طحنون بن زايد.

وقال "كما سيعقد رئيس مجلس الأمن القومي الإسرائيلي، اجتماعات مع كبار المسؤولين الإماراتيين".

وأضاف "ستجرى المناقشات في مجموعات عمل مؤلفة من ممثلين إسرائيليين وإماراتيين وأمريكيين في المجالات التالية: الدبلوماسية، المالية؛ تأشيرات الطيران والدخول، الصحة، الثقافة والسياحة، الفضاء والعلوم والاستثمارات، الابتكار والتجارة".

المصدر : الأناضول + الجزيرة مباشر
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