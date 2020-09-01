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سياسة

سانوفي تعلن عن نتائج غير مبشرة لعقار مضاد لفيروس كورونا

شركة سانوفي أفنتيس الفرنسية لمنتجات الرعاية الصحية
شركة سانوفي أفنتيس الفرنسية لمنتجات الرعاية الصحية
1/9/2020

وذكرت المجموعة الفرنسية في بيان، الثلاثاء، أن هذه المرحلة الثالثة من التجارب، أي مرحلة الاختبار الواسعة، "لم تحقق معيار التقييم الأساسي أو الثانوية".

وحاليا، لا تعتزم شركتا "سانوفي" و"ريجينيرون" الأمريكية، التي شاركت في تطوير هذا العقار الذي أطلق في عام 2017 والمستخدم في علاج التهاب المفاصل  "إجراء دراسات سريرية أخرى على كيفزارا في علاج كوفيد-19″، بحسب البيان.

وشملت التجارب التي تقيم فعالية "كيفزارا" (ساريلوماب) في علاج الأشكال الحرجة من كوفيد-19، 420 مريضًا وأجريت في الأرجنتين والبرازيل وكندا وتشيلي وفرنسا وألمانيا وإسرائيل وإيطاليا واليابان وروسيا وإسبانيا.

ونقل البيان عن جون ريد، الرئيس العالمي للبحث والتطوير في سانوفي أنه على الرغم من أنه "لم يعط النتائج التي كنا نأملها، إلا أننا فخورون بالعمل الذي قام به الفريق المسؤول عنه لتعميق معرفتنا حول الاستخدام المحتمل لكيفزارا في معالجة كوفيد-19".

تنافس شرس بين شركات الأدوية لإنتاج لقاح لفيروس كورونا المستجد

وتقول منظمة الصحة العالمية إن هناك سباقا لإنتاج لقاح سريع للغاية ضد فيروس كورونا المستجد، الذي ظهر لأول مرة في الصين أواخر العام الماضي وما لبث أن اكتسح مختلف البلدان.

وحتى الآن أُعلن عن أكثر من 100 مشروع علمي لإنتاج لقاح في ظرف وجيز.

وحتى مساء الثلاثاء، تجاوز عدد مصابي كورونا بالعالم 25 مليونا و671 ألفا، توفي منهم أكثر من 855 ألفا، وتعافى ما يزيد على 17 مليونا و977 ألفا، وفق موقع "ورلدوميتر".

المصدر : الجزيرة مباشر + الفرنسية
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