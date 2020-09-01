تغريدة لنتنياهو حول لقائه بزعماء عرب تثير تفاعلًا واسعًا

وكتب نتنياهو عبر حسابه باللغة العربية عبر موقع تويتر: "ألتقي الكثير من الزعماء في العالم العربي والإسلامي. عددهم أكثر بكثير مما تعتقدونه".

ألتقي الكثير من الزعماء في العالم العربي والإسلامي. عددهم أكثر بكثير مما تعتقدونه. — بنيامين نتنياهو (@Israelipm_ar) August 31, 2020

وتفاعل مغردون مع التغريدة واعتبروها "غير مفاجئة" على الإطلاق، فيما استغل إماراتيون التغريدة للتسويق لامتداح ولي العهد الإماراتي محمد بن زايد بعد إعلان تطبيعه العلني مع إسرائيل.

وطالب ناشط خليجي نتنياهو بالقول: "ممكن لما تقابلهم مرة ثانية تقول عاملوا شعوبكم مثل ما تعاملون اليهود؟".

نعرف هذا الشيء طال عمرك

ممكن لما تقابلهم مرة ثانية تقول عاملوا شعوبكم مثل ما تعاملون اليهود؟ https://t.co/nmggsnYeYF — غانم الدوسري (@GhanemAlmasarir) August 31, 2020

في سياق متصل، قالت صحيفة يديعوت أحرونوت الإسرائيلية، الثلاثاء، إن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، زار دولة الإمارات العربية المتحدة، سرا، قبل عامين، والتقى خلالها بولي عهد أبو ظبي الشيخ محمد بن زايد.

أعرف هناك أنظمة لا تُظهر صهيونيتها لأنّ شعوبها تتغنّى كثيرا بفلسطين…فما عليك إلّا الإفصاح عن قائمة أسمائهم. https://t.co/O7jPYj6PtA — محمد قطار (@e7DBH01OWxi59jH) August 31, 2020

وأضافت الصحيفة أن رئيس جهاز الموساد الإسرائيلي، يوسي كوهين شارك في اللقاء. وأشارت إلى أن اللقاء عُقد في أبو ظبي في عام 2018 دون الإعلان عنه رسميا.

وتوصلت الإمارات وإسرائيل في 13 أغسطس/ آب الماضي، إلى اتفاق لتطبيع العلاقات بينهما.

🗨 ليس العبرة بالعدد _ مهما التقيت من زعماء لن تحقق السلام _ حتى التطبيع _ مرحلة مؤقته

ابحث كيف تحقق السلام الشامل بإعطاء الشعب الفلسطيني حقوقه واقامة دولته _ لتعيش بسلام https://t.co/UsUCBeS7Kf — ibrahim binhussein (@i_binhussein) August 31, 2020

https://twitter.com/Abu_Salah_Sarsa/status/1300551833392422913?ref_src=twsrc%5Etfw

وقُوبل الاتفاق بتنديد فلسطيني واسع، حيث اعتبرته الفصائل والقيادة الفلسطينية، خيانة من الإمارات وطعنة في ظهر الشعب الفلسطيني.

ووصلت، أمس الإثنين، أول رحلة جوية إسرائيلية انطلقت من مطار بن غوريون إلى أبو ظبي في الإمارات، مرت عبر الأجواء السعودية.

لو التقيت بكل الحكام العرب يلي انت والجميع بيعرف انهن لايمثلون الا انفسهم اي اتفاقية يوزعونها ستسقط بمجرد سقوطهم ، ساعدوا الشعوب العربية على نيل حريتهم وديموقراطيتهم والتقوا وصادقوا الشعوب.

الشعب باق والحاكم زائل، اشتغلوا على مستوى استراتيجي لا عملياتي https://t.co/Q5MbIY78dC — Firas (@FirasIstanbuly) August 31, 2020

انت سارق وقاتل الشعوب العربية ترفض التطبيع https://t.co/EjERcGfGqX — مصطفى (@mabdlhafl) August 31, 2020

انت سارق وقاتل الشعوب العربية ترفض التطبيع https://t.co/EjERcGfGqX — مصطفى (@mabdlhafl) August 31, 2020

الشيخ #محمد_بن_زايد الشجاعة والجراءة لم يعمل في الخفاء او خلف الجدران نهجه واضح مصلحة #الامارات والعرب#الإمارات_رسالة_السلام https://t.co/nH09Z9iZEF — حمدان بن ضحي (@hamdanalemrati) September 1, 2020

هذا اكيد 100%، بس مو كل رئيس أو حاكم يجرئ مثل محمد بن زايد الله يحفظه، معروفين الى من تحت الطاولة، و يرفعون شعار المقاومة و الممانعة. https://t.co/X8pWQz5NZ9 — Najm Alnajm (@najm_alnajm) August 31, 2020