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تغريدة لنتنياهو حول لقائه بزعماء عرب تثير تفاعلًا واسعًا

رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو (يمين) وولي عهد أبوظبي محمد بن زايد
رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو (يمين) وولي عهد أبوظبي محمد بن زايد
1/9/2020

وكتب نتنياهو عبر حسابه باللغة العربية عبر موقع تويتر: "ألتقي الكثير من الزعماء في العالم العربي والإسلامي. عددهم أكثر بكثير مما تعتقدونه".

وتفاعل مغردون مع التغريدة واعتبروها "غير مفاجئة" على الإطلاق، فيما استغل إماراتيون التغريدة للتسويق لامتداح ولي العهد الإماراتي محمد بن زايد بعد إعلان تطبيعه العلني مع إسرائيل.

وطالب ناشط خليجي نتنياهو بالقول: "ممكن لما تقابلهم مرة ثانية تقول عاملوا شعوبكم مثل ما تعاملون اليهود؟".

في سياق متصل، قالت صحيفة يديعوت أحرونوت الإسرائيلية، الثلاثاء، إن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، زار دولة الإمارات العربية المتحدة، سرا، قبل عامين، والتقى خلالها بولي عهد أبو ظبي الشيخ محمد بن زايد.

وأضافت الصحيفة أن رئيس جهاز الموساد الإسرائيلي، يوسي كوهين شارك في اللقاء. وأشارت إلى أن اللقاء عُقد في أبو ظبي في عام 2018 دون الإعلان عنه رسميا.

وتوصلت الإمارات وإسرائيل في 13 أغسطس/ آب الماضي، إلى اتفاق لتطبيع العلاقات بينهما.

https://twitter.com/Abu_Salah_Sarsa/status/1300551833392422913?ref_src=twsrc%5Etfw

وقُوبل الاتفاق بتنديد فلسطيني واسع، حيث اعتبرته الفصائل والقيادة الفلسطينية، خيانة من الإمارات وطعنة في ظهر الشعب الفلسطيني.

ووصلت، أمس الإثنين، أول رحلة جوية إسرائيلية انطلقت من مطار بن غوريون إلى أبو ظبي في الإمارات، مرت عبر الأجواء السعودية.

المصدر : الجزيرة مباشر + خدمة سند
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