تركيا تكشف عن تطوير منصة إطلاق لكافة الصواريخ محلية الصنع (صور)

وبحسب معلومات حصلت عليها وكالة الأناضول للأنباء، فإن المنظومة المذكورة تهدف لتعزيز القدرات الهجومية للقوات البرية التركية.

وتأتي هذه الخطوة من قبل "روكيتسان" في إطار "مشروع تطوير مركبات نقل السلاح".

المنظومة التي تحمل اسم "يلمان" ستجمع في بنيتها الصواريخ المحلية البعيدة والمتوسط المدى، وأخرى موجهة بالليزر، بحيث يمكن إطلاق الصاروخ المراد استخدامه، بحسب الحاجة.

وتم عرض منظومة "يلمان" إلى جانب صواريخ محلية، قبل أيام، خلال فعاليات افتتاح مركز "روكيتسان" لأنظمة إطلاق الأقمار الصناعية وأبحاث التكنولوجيا المتقدمة ومنشأة لإنتاج المواد الخام المتفجرة في أنقرة.

وبإمكان "يلمان" تحديد ومتابعة الأهداف والتعرف عليها من على بُعد 8 كيلو مترات، لتحدد بعدها نوع الصاروخ المناسب لضرب الهدف، ومن ثم إطلاقه.