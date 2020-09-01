بعد هدم بيته.. مواطن مصري: سميت ابني السيسي وتهدموا بيتي؟

وقال المواطن المصري والذي بدا متعبا وهو يتحدث ويتوسل ويكرر كلمة" يا ريس" طوال فترة حديثه أمام الكاميرا، وهو يبث الشكوى تلو الأخرى، ويحكي عن معاناته بعد هدم منزله.

وتحدث المواطن البسيط، عما لحق به منذ 4 أيام، وأوضح أنه يعيش هو وعياله في الشارع، وقال" مش لاقي مطرح ولا سرير أحط نفسي فيه، أنا قاعد في الشارع، أيه ذنبي".

وقال" أنت ما يرضيك نحن نقعد في الشارع، أنا وعيالي، وانا معاك يا ريس والناس تقول لي خلي السيسي ينفعك، وأنا معاك وحاسس إنك تعرفني شخصيا من كتر حبي ليك".

وكرر قوله" لو كان يرضيك ياريس، أنا معاك وسميت ابني السيسي والناس بتلومني وبتقول لي خلي السيسي ينفعك، نحن عندنا 10 أطفال وحاجتي في الشارع وبايتين في الشارع ولا لاقي لبس ولا حذاء".

وقال" الناس بتعطف علي بكباية شاي وأنا مش عايز كباية شاي أنا عايز أوضة أقعد فيها مع عيالي من البلطجية، الناس بتتريق علي يا ريس".

وناشد المواطن المصري الذي ذكر في حديثه أنه يعمل حلاقا، كل المسؤولين، وكل من يقدر أن يساعده على حل مشكلته.

