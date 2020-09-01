الصحة العالمية: لم تتمكن أي دولة من القضاء على كورونا ورفع القيود كارثة

وأضاف غيبريسوس خلال إفادة صحفية افتراضية إنه يتفهم شعور الناس بالضجر بعد 8 أشهر من الوباء وتطلعهم لاستئناف الحياة بشكل طبيعي، ومنظمة الصحة العالمية تدعم جهود إعادة فتح الاقتصادات والمجتمعات إلا أنها تود تحقيق ذلك بشكل آمن.

وأوضح رئيس منظمة الصحة العالمية أنه بما أن فيروس كورونا له القدرة على الانتشار بشكل سريع جدا، وأنه ربما يكون مميتا بالنسبة إلى جميع الفئات العمرية، فإنه ينبغي على الدول الجادة بشأن إعادة الفتح أن تكون جادة أيضا بشأن منع انتشار العدوى والحفاظ على الأرواح.

وبيّن أنه كلما زادت سيطرة الدول على الفيروس أصبحت قادرة على إعادة الفتح، لكن إعادة الفتح دون السيطرة ما هو إلا وصفة لكارثة.

ثم أشار إلى 4 عناصر ينبغي على جميع الدول التركيز عليها من أجل السيطرة على الفيروس وهي: