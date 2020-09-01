الشرطة الألمانية تعتقل امرأة بوحشية(فيديو)

وأفادت وسائل إعلام محلية ألمانية بأن محتجين تجمعوا، الإثنين، بالقرب من حديقة "تيارغارتن" في برلين للتظاهر دون إذن مسبق وأن الشرطة تدخلت لفضهم.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر معاملة عنيفة من جانب 4 رجال شرطة لامرأة ملقاة على الأرض ولَكمها مرارا.

و قالت شرطة برلين في بيان لها، إن المرأة المعنية تعرضت للعنف أثناء محاولة اعتقالها من قبل الشرطة لعدم التزامها بقواعد التباعد الاجتماعي خلال المظاهرة.

وأفادت أنباء عن وسائل إعلام ألمانية أن امرأة ثانية، تبين لاحقا أنها حامل، تعرضت للعنف حيث داسها افراد الشرطة وهي ملقاة على الأرض.

وجاء في بيان الشرطة أن المرأة الحامل بصقت على رجال الشرطة وقاومتهم أثناء محاولة اعتقالها، كما رفضت نقلها إلى المستشفى.