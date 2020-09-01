السعودية: إقالة مسؤولين كبيرين في وزارة الدفاع.. إليك التفاصيل

جاء ذلك في أمر ملكي أصدره العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبد العزيز بحسب ما نقلته وكالة الأنباء السعودية (واس).

وأوضحت "واس" أن هذا الأمر الملكي صدر بناء على ما أحيل من محمد بن سلمان ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع إلى هيئة الرقابة ومكافحة الفساد.

وتضمنت إحالة بن سلمان رصد تعاملات مالية مشبوهة في وزارة الدفاع وطلب التحقيق فيها.

وأفادت وكالة الأنباء السعودية بإصدار الملك سلمان بن عبد العزيز أوامر بإعفاء نائب أمير منطقة الجوف وعدد من كبار المسؤولين العسكريين والمدنيين بوزارة الدفاع، على خلفية شبهات فساد مالي.

وشملت الأوامر إنهاء خدمة الفريق الركن فهد بن تركي بن عبد العزيز آل سعود، قائد القوات المشتركة للتحالف السعودي الإماراتي في اليمن وإحالته للتحقيق.

وجرى تكليف الفريق الركن مطلق بن سالم بن مطلق الأزيمع نائب رئيس هيئة الأركان العامة، بالقيام بعمل قائد القوات المشتركة للتحالف السعودي الإماراتي في اليمن.

كما أعفى الأمر الملكي الأمير عبد العزيز بن فهد بن تركي بن عبد العزيز آل سعود نائب أمير منطقة الجوف من منصبه، وإحالته للتحقيق في القضية ذاتها.

وشملت الأوامر الملكية كذلك إعفاء أربعة مسؤولين آخرين بوزارة الدفاع وإحالتهم للتحقيق الذي ستتولاه هيئة الرقابة ومكافحة الفساد.