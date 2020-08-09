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"يمكن إذا شاف أمه بيطلع".. فيديو مفجع لوالدة مفقود بانفجار بيروت

لقطة من الفيديو المبكِ لوالدة أحد المفقودين في انفجار مرفأ بيروت
لقطة من الفيديو المبكِ لوالدة أحد المفقودين في انفجار مرفأ بيروت
9/8/2020

لحظات عصيبة تعيشها أسرة عماد زهر الدين، 45 عاما، أحد حراس مرفأ بيروت، وهي تنتظر أي خبر عنه، فهو لا يزال مفقودا منذ الانفجار، ولم تظهر جثته حتى الآن من تحت الأنقاض.

وتصر والدته على القدوم والبقاء بجانب المكان بانتظار أي خبر عن ابنها المفقود، ,وذلك رغم غلق الجيش اللبناني للمنطقة بالكامل.

ويظهر الفيديو بكاء الوالدة المرير وتوسلها لأفراد من الجيش اللبناني كي يفتحوا لها الطريق للبحث عن ابنها.

ولا تزال الوالدة تأمل في طلوع ابنها حيا من تحت الأنقاض حيث قالت للجنود بحرقة شديدة " خلوني شوف ابني وشم ريحتو، بلكي إذا شاف أمه يطلع من تحت التراب، ويرمش بعينو، ويقلي أنا فايق، تعي لعندي يا أمي".

وكان انفجار هائل قد وقع في مرفأ بيروت يوم الثلاثاء الماضي 4 أغسطس/آب، وأودى بحياة أكثر من 158 قتيلا، وأصاب أكثر من 6 آلاف جريحا، بينما لا يزال البحث جاريا عن عشرات المفقودين وسط غياب الآمال بالعثور على أحياء تحت الأنقاض.

المصدر : الجزيرة مباشر + مواقع التواصل
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