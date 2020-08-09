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سياسة|مصر

مصر.. شرطي يطلق النار على 5 مواطنين لخلاف على قطعة أرض

أطلق شرطي مصري سلاحه على خمسة مواطنين إثر خلاف على قطعة أرض زراعية
أطلق شرطي مصري سلاحه على خمسة مواطنين إثر خلاف على قطعة أرض زراعية
9/8/2020

وشهدت هذه الواقعة قرية "الحبش" التابعة لمركز الإبراهيمية بمحافظة الشرقية شمالي مصر، حيث وصل المصابين الخمسة إلى مستشفى الإبراهيمية المركزي.

ووفقا لوسائل إعلام مصرية فقد تم ورود بلاغ للسلطات الأمنية من مستشفى "الإبراهيمية" المركزي، بوصول 5 أشخاص مصابين بأعيرة نارية بأنحاء متفرقة بالجسد.

وتبين من التحريات الأولية، نشوب مشاجرة بين المصابين، وهم 4 رجال وامرأة، وأحد جيرانهم بسبب خلافات بينهم على قطعة أرض زراعية، قبل أن يتطور الأمر ويستعين الأخير بأحد أقاربه الذي يعمل أمين شرطة، فأطلق بدوره الرصاص صوب المجني عليهم.

ووصفت التقارير الطبية حالة الرجال الأربعة "بالخطيرة"، إذ أصيب أحد المجني عليهم بإصابة بالغة في الرقبة، والثاني في صدره، والثالث بطلق ناري في الفخذ، والرابع في الساعد الأيسر، بينما أصيبت السيدة، وهي ربة منزل، بجرح قطعي في اليد اليسرى.

المصدر : الجزيرة مباشر + وسائل إعلام مصرية
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