"محطتكم تثير الفتنة": متظاهر يطرد مراسل العربية من ساحة الشهداء ببيروت (فيديو)

وقال الرجل للمراسل: "نحن نرفض أي استهداف لأمننا الوطني، محطتكم تثير الفتنة دائما".

وأضاف: "أنتم تدفعون الأمور باتجاهات تستهدف الأمن الوطني، أنتو محطة متآمرة، لا نسمح لكم بالتواجد في بساحاتنا".

طرد قناة العربية من ساحة الشهداء

لا مكان للقنوات المتآمرك على بلادنا فيها pic.twitter.com/PLqfn3T6X3 — علي سليم – دليفري متفائل – (@alislim27) August 9, 2020

وتتواصل في وسط العاصمة اللبنانية بيروت مواجهات بين قوى الأمن ومحتجين يطالبون بإجراء تحقيق فوري في انفجار بيروت ومحاسبة المسؤولين. وندد المحتجون بما وصفوه الإهمال والفساد في مؤسسات الدولة.

من جهته حذر الجيش اللبناني المتظاهرين من تجاوز الأطر السلمية للتظاهرات.

بدوره أعلن وزير البيئة اللبناني دميانوس قطا تقديم استقالته من الحكومة تضامنا مع جميع المتضررين من انفجار مرفأ بيروت بحسب تعبيره وكان النائب ميشال معوض قد أعلن استقالته من البرلمان اللبناني.

يأتي ذلك بعد استقالة وزيرة الإعلام منال عبد الصمد التي أشارت إلى أن خطوتها جاءت بعد انفجار مرفأ بيروت والعجز عن إحداث التغيير المأمول.

وأعلنت الرئاسة الفرنسية أن الدول المشاركة في مؤتمر المانحين التزمت بتقديم مئتين وخمسين مليون يورو للبنان.

وكان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون قال في افتتاحِ مؤتمرِ مانحي لبنان إن المساعدات ستصل إلى المجتمع المدني في لبنان بأسرع وقت، ودعا السلطات اللبنانية إلى القيام بالإصلاحات السياسية والاقتصادية التي يطالب بها الشعب اللبناني.

وخلال المؤتمر قال الرئيس اللبناني ميشال عون إنه التزم أمام الشعب اللبناني بتحقيق العدالة لضحايا الانفجار.

وأكد عون أنه لا أحد فوق القانون وأن كل من يثبِت تورطه في التحقيق سيحاسب وفق القوانين اللبنانية.

وأضاف عون أن ما تعرض له لبنان جاء في خضم أزمات متعددة ما جعل مجابهة تداعياته تتخطى قدرة البلد، حسب تعبيره.

من جهته قال أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمام مؤتمر المانحين إنه ليس بوسع لبنان تجاوز هذه الأزمة بمفرده.

وأضاف أمير دولة قطر أن بلاده ستعلن خلال الأيام المقبلة عن المساهمة في إعادة إعمار بيروت، وذلك إضافة إلى المساعدات الإغاثية العاجلة التي قدمتها وبلغت قيمتها خمسين مليون دولار.

وأكد أمير دولة قطر أن مواجهة الأزمة التي يعيشها لبنان رهن بتعزيز الوحدة الوطنية وتكثيف الجهود الحكومية.

وخلال مؤتمر المانحين طالب أمير دولة قطر بترك الحوار بشأن القضايا الداخلية للشعب اللبناني وقواه الحية.