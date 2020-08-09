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سياسة

كنيسة تنزع صورة "عون" وتستبدل بها أخرى لضحية انفجار بيروت (فيديو)

شباب ينزعون صورة ميشال عون عن جدار إحدى الكنائس ويستبدلونها بصورة صديقتهم وهي إحدى ضحايا انفجار بيروت
شباب ينزعون صورة ميشال عون عن جدار إحدى الكنائس ويستبدلونها بصورة صديقتهم وهي إحدى ضحايا انفجار بيروت
9/8/2020

ثم قام الشباب باستبدال الصورة ووضع مكانها صورة صديقتهم التي قتلت في انفجار بيروت.

وكتبت يعقوبيان على حسابها "‏مجموعة شباب وصبايا من أصل أرمني شالو صورة ميشال عون من صالون كنيستهم وعلقو صورة صديقتهم روان علاء الدين مصطو، اللي وقعت ضحية أمونيوم السلطة، إن الثورة تولد من رحم الاحزان".

وشهدت ليلة أمس السبت عودة الاحتجاجات بقوة دفع كبيرة ع إلى الشارع اللبناني تحت شعار "يوم الحساب"، وسط مطالبات بمعاقبة المسؤولين عن انفجار مرفأ بيروت الذي أوقع نحو 160 قتيلاً وآلاف الجرحى وفاقم النقمة الشعبية ضد السلطات.

وتظاهر آلاف اللبنانيين ضد المسؤولين السياسيين الذين يحمّلونهم مسؤولية المأساة، بإهمالهم الجسيم على حد قولهم.
وتوافد المتظاهرون تباعاً إلى وسط بيروت آتين من مناطق عدة وسط اجراءات أمنية مشددة، وانطلقت مسيرة حاشدة من شارع مار مخايل المتضرر بشدّة إلى وسط بيروت، رافعين لافتة كبيرة ضمّت أسماء قتلى انفجار المرفأ.

وردّد المتظاهرون شعارات عدّة "بينها "الشعب يريد اسقاط النظام" و"انتقام انتقام حتى يسقط النظام"، و"بالروح بالدم نفديك يا بيروت". كما رفعت في مواقع عدة في وسط بيروت مشانق رمزية، دلالة على الرغبة في الاقتصاص من المسؤولين عن التفجير.

وشهدت التظاهرات مواجهات عنيفة بين محتجين غاضبين والقوى الأمنية التي استخدمت الغاز المسيل للدموع بكثافة والرصاص المطاطي.

وأعلنت قوى الأمن مقتل أحد أفرادها، بينما أفاد الصليب الأحمر اللبناني عن إصابة أكثر من  230 شخصاً.

واليوم أعلنت وزيرة الإعلام اللبنانية منال عبد الصمد استقالتها من الحكومة، عقب استقالة ستة نواب بعد الانفجار، كما دعا البطريك الماروني الكاردينال بشارة الراعي إلى استقالة الحكومة وإلى انتخابات تشريعية مبكرة.

المصدر : الجزيرة مباشر + خدمة سند + وكالات
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