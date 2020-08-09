كاميرا مراقبة توثق لحظة ضرب زلزال لسد بني هارون في الجزائر (فيديو)

وكتبت الوزارة عبر فيسبوك "فيديو التُقط لحظة وقوع زلزال يوم الجمعة على مستوى سد بني هارون يُظهر مدى مقاومة السد لهذه الظاهرة الطبيعية"، وأضاف المصدر ذاته أن الفيديو تم التقاطه بواسطة جهاز التسمُع والرصد على مستوى سد بني هارون.

https://twitter.com/vivalalgerie7/status/1292177681644126209?ref_src=twsrc%5Etfw

وكانت الوزارة قد أكدت في بيان لها الجمعة أنه لم يتم تسجيل أي ضرر بسدود ولاية ميلة وأن سد بني هارون تفاعل بكل إيجابية مع الزلزال.

كما أن الفريق التقني للسد وفور وقوع الزلزال الذي ضرب المنطقة سارع إلى فحص المنشأة وقياس التحركات وضغط الماء، ولم يسجل أي تأثر أو ضرر على مستوى ثلاثة سدود بولاية ميلة.

وفندت الوزارة كل ما تم تداوله من "أخبار مغلوطة" بخصوص مباشرة عملية تفريغ مياه سد بني هارون لتخفيف الضغط تحسبا لأي طارئ.

وخلف الزلزال الذي ضرب ولاية ميلة خسائر مادية كبيرة حيث بلغت شدته 4.9 على مقياس ريختر، في الهزة الأولى و 4.5 في الهزة الثانية مما دعا السلطات المحلية إلى إنشاء خلية أزمة من أجل التكفل بالسكان المتضررين.