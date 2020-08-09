قوات حكومة الوفاق الليبية: طائرتا شحن روسية تحطان بمدينة سرت

وقال الناطق باسم غرفة عمليات تحرير "سرت الجفرة" التابعة لقوات حكومة الوفاق، العميد عبد الهادي دراه بأن قواتهم رصدت، أمس السبت، هبوط طائرتي شحن عسكرية روسية بقاعدة القرضابية.

وأضاف دراه أن "حمولة الطائرتين غير معروفة، لكن يرجح أن تكون عتادا عسكريا"، لافتا إلى أنه سبق رصد طائرات تحمل عتادا عسكريا أكثر من مرة.

وتواصل قوات حكومة الوفاق الوطني حشد مزيد من القوات في جبهة سرت، من مختلف المدن والمناطق، استعدادا لبدء عملية تحرير المنطقة.

وشنت مليشيا الجنرال المتقاعد خليفة حفتر، بدعم من دول عربية وأوربية، عدوانا على طرابلس في 4 أبريل/ نيسان 2019، أسقط قتلى وجرحى بين المدنيين، بجانب دمار واسع، قبل أن يتكبد خسائر واسعة، وسط دعوات عديدة، حاليا للحوار والحل السياسي للأزمة المتفاقمة منذ سنوات.

بالمقابل، تواصل حكومة الوفاق حشد أعداد كبيرة من قواتها منذ نحو 7 أسابيع، استعدادا لمواصلة حسم المعارك عسكريا في حال فشلت الجهود الدولية في إيجاد حل سلمي يجنب البلاد مزيدا من الدمار.