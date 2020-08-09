"غير تقليدي".. مصري يحتفي بابنته رغم انخفاض مجموعها في الثانوية (فيديو)

وكتب "محمد رزق" منشورا على صفحته يهنئ ابنته "جومانا" على نجاحها في الثانوية العامة، وأرفق فيه عددا كبيرا من صورهما معا تعبيرا عن فرحته وفخره بابنته، وحظي المنشور بتفاعل واسع على منصات التواصل.

وفي حديث لإحدى وسائل الإعلام المصرية قال رزق إنه فخور بابنته التي حصلت على مجموع 75 في المئة، وفخور بمجهودها لأنها سعت وبذلت ما تستطيع من مجهود".

ويرى محمد رزق وهو مدرس لغة عربية للمرحلة الثانوية أن وظيفة الطالب تنحصر في العمل والسعي فقط، أما النتيجة فهي رزق من عند الله على حد تعبيره، ويجب أن يفرح الطلاب بنجاحهم أيا كانت النتيجة لأن المستقبل بيد الله ولا يدري أحد أين الخير كما قال.

وبعد منشوره تحول حساب رزق لتهان ومباركات لطلابه الحاصلين على درجات منخفضة وتشجيعهم وحثهم على عدم اليأس.

ويعد هذا المنشور كسرا للصورة النمطية لاحتفاء الآباء بتفوق أبنائهم في الثانوية العامة، فلربما لا يفرحون بنجاحهم إلا حال حصول الأبناء على ما لا يقل عن 95 في المئة.

وقالت جومانا إن طلاب الثانوية العامة ينبغي أن يفرحوا هذا العام أيا كان مجموعهم، فقد عانوا كثيرا خلال العام بسبب وباء كورونا وضغط المذاكرة والامتحانات.

وقال والدها ناصحا الطلاب ألا يضعوا مجموع الثانوية العامة الهدف الأكبر في حياتهم، فهو البداية فقط ولا ينبغي للطلاب أن ييأسوا فالحياة مليئة بالأهداف والمساعي الأخرى، وهذه هي البداية فقط.

والثلاثاء الماضي، اعتمد رسميا وزير التربية والتعليم المصري طارق شوقي نتيجة الثانوية العامة، وأعلن أسماء الأوائل في مؤتمر صحفي، بينما تصدر وسم (#الثانوية_العامة) الترند المصري على موقع تويتر.

وتعد نتائج الثانوية العامة في مصر مرحلة مصيرية للطلاب والأهالي إذ يتحدد على أساسها المستقبل العملي للأبناء وتطلعات الأهالي لغد أفضل وسط الواقع الصادم لغالبيتهم.