ركضت 22 طابقا بدمها.. ممثلة لبنانية توثق لحظة إصابتها بانفجار بيروت (فيديو)

ويظهر المقطع الذي شاركته نادين عبر حسابها على موقع إنستغرام، أنها كانت تقف بجوار نافذة زجاجية بمنزلها أثناء تصويرها للحريق، كما يوضح أن منزلها كان قريبا من موقع الانفجار.

وفي ثوان معدودة وقعت لحظة الانفجار، لتصرخ الممثلة اللبنانية وتقع أرضا، ثم ينقطع التصوير.

وعلقت نادين على المقطع بقولها "اللحظة المشؤومة! كنت ماسكة التليفون وصرخت هل قد كنت قريبة بشكر الله ألف مرة أنني مازلت عايشة".

وكانت الفنانة اللبنانية قد كشفت لجمهورها، الأربعاء الماضي، أنها تعرضت لإصابات بالغة بسبب الانفجار، كما أرفقت مقطع فيديو يظهر حجم الدمار الذي تعرض له منزلها بسبب التفجير.

وقالت نادين "أشكر ربي أولا، لأنه رجع وخلقني وأعطاني عمر جديد".

وأضافت " الانفجار كان قريب والمنظر مش متل الحكي فعلاً يلي بيفوت عل بيت وبيشوف الدم وين ما كان وكل شي مكسر ما بيقول انه بعدنا عايشين الحمدالله الف مرة".

وتابعت "(الله) عطاني القوة أنزل 22 طابق حافية مغطسة بالدم، الناس كلها مدممة (مغطاة بالدم) جرحى، قتلى سيارات مكسرة، ناس عم تصرخ وتبكي".

وتكمل نادين سرد هذه اللحظات المروعة قائلة إنها بعد أن نزلت للشارع أوقفت سيارة وأوصلها إلى أقرب مستشفى، إلا أنهم رفضوا استقبالها لأنها كانت مكدسة بالجرحى، فأخذها إلى مستشفى أخر حيث خضعت لعملية استمرت لست ساعات.

وختمت الممثلة بقولها إن ما شاهدته على الأرض يوم الانفجار صعب أن يوصف بالفعل مشبهة الانفجار "بالقنبلة النووية".

وكان انفجار هائل قد ضرب مرفأ العاصمة اللبنانية بيروت، يوم الثلاثاء الماضي، بسبب وجود مادة عالية التفجير في أحد مستودعاته، مخلفا عشرات القتلى وآلاف المصابين، وخسائر مادية فادحة تقدر بمليارات الدولارات.