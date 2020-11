تضامنا مع اللبنانيين.. "أنونيموس" تعلن بدء اختراق مواقع حكومية

ونشر حساب "أنونيموس" على تويتر تغريدة قال فيها "إن أنونيموس بدأت بالفعل اختراق مواقع حكومية دعما للشعب اللبناني وضد العنف الشرطي الممارس بحق المحتجين".

وأوضح الحساب أنه تم اختراق موقع بلدية النبطية بالفعل، وجاري اختراق عدة مواقع أخرى.

Anonymous begins hacking government websites in solidarity with Lebanon's people and to oppose police brutality against protestors. #OpLebanon #Lebanon #Beirut https://t.co/2MpyVAB8rf

ومجموعة أنونيموس هي مجموعة دولية من نشطاء القراصنة المنتشرين في العالم، يرفضون الكشف عن أسمائهم، ويدعون أنهم ليسوا شخصا واحدا بل عدة أشخاص من مختلف الدول.

وتعد جماعة التحكم في مجموعة أنونيموس غير مركزية، ولا يوجد لدى المجموعة قيادة معلنة، كما أن أعضاءها غير معروفين.

Looking for ways to assist Lebanon during this tragic time? Please check out #OpHelpLebanon.

Use the hash tag to promote verified ways to assist, share help links, or send messages of solidarity to those affected.

Much love & appreciation to all who have helped. ♥️🌲🇱🇧 pic.twitter.com/a0N5dg4B5v

— Anonymous 👥 (@YourAnonCentral) August 5, 2020