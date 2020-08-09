تضامنا مع اللبنانيين.. "أنونيموس" تعلن بدء اختراق مواقع حكومية

ونشر حساب "أنونيموس" على تويتر تغريدة قال فيها "إن أنونيموس بدأت بالفعل اختراق مواقع حكومية دعما للشعب اللبناني وضد العنف الشرطي الممارس بحق المحتجين".

وأوضح الحساب أنه تم اختراق موقع بلدية النبطية بالفعل، وجاري اختراق عدة مواقع أخرى.

Anonymous begins hacking government websites in solidarity with Lebanon's people and to oppose police brutality against protestors. #OpLebanon #Lebanon #Beirut https://t.co/2MpyVAB8rf — Anonymous 👥 (@YourAnonCentral) August 9, 2020

ومجموعة أنونيموس هي مجموعة دولية من نشطاء القراصنة المنتشرين في العالم، يرفضون الكشف عن أسمائهم، ويدعون أنهم ليسوا شخصا واحدا بل عدة أشخاص من مختلف الدول.

وتعد جماعة التحكم في مجموعة أنونيموس غير مركزية، ولا يوجد لدى المجموعة قيادة معلنة، كما أن أعضاءها غير معروفين.

Looking for ways to assist Lebanon during this tragic time? Please check out #OpHelpLebanon. Use the hash tag to promote verified ways to assist, share help links, or send messages of solidarity to those affected. Much love & appreciation to all who have helped. ♥️🌲🇱🇧 pic.twitter.com/a0N5dg4B5v — Anonymous 👥 (@YourAnonCentral) August 5, 2020

ويدعي هؤلاء أنهم يقفون مع الشعوب وثوراتهم ضد الحكومات، وسبق أن اخترقوا مواقع حكومية عدة في كثير من دول العالم التي تشهد اضطرابات داخلية.

ويشهد لبنان احتجاجات شعبية عارمة منذ عدة أشهر تطالب بتغيير الحكومة والنظام السياسي القائم، وتصاعدت وتيرة هذه الاحتجاجات أمس السبت على خلفية الانفجار الذي حدث في مرفأ بيروت الثلاثاء الماضي.

وكان قد وقع انفجار مروع بالمرفأ نتيجة وجود مادة عالية التفجير بأحد المخازن هناك، بقيت بالمخزن منذ العام 2014، حسب تقارير حكومية، مما اعتبره كثيرون إهمالا جسيما واستهتارا بأرواح اللبنانيين.

وتظاهر الآلاف أمس السبت في وسط بيروت حاملين شعار "يوم الحساب"، ومطالبين بمعاقبة المسؤولين عن الانفجار وبرحيل السلطة الحاكمة وكافة القوى السياسية التي تتحكم بالحياة السياسية في لبنان منذ عقود.

وشهدت المظاهرات مواجهات عنيفة بين محتجين غاضبين رموا القوى الأمنية بالحجارة والمفرقعات، وردت القوى الأمنية باستخدام الغاز المسيل للدموع بكثافة والرصاص المطاطي.