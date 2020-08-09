انفجار بيروت.. احتجاجات "يوم الحساب" ترفع سقف الغضب

الاحتجاجات التي علقت المشانق لمسؤولين كبار في الساحات وهاجمت سلاح حزب الله، وطالبت بمحاسبة المسؤولين عن الانفجار، أسفرت أيضا عن اقتحام مؤسسات بارزة، ومقتل فرد أمن، وإصابة مئات.

وتأتي هذه الاحتجاجات بعد انفجار ضخم وقع، الثلاثاء، في مرفأ بيروت، وخلف ما لا يقل عن 158 قتيلا وأكثر من 6 آلاف جريح في حصيلة غير نهائية.

واحتجاجات يوم الحساب دعا إليها ناشطون عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وهناك دعوات للحشد الأحد في بيروت.

من ساحة الشهداء للوزارات

المحتجون في ساحة الشهداء (رويترز)

اندلعت مواجهات عنيفة، في ساحة الشهداء وشارع العازارية، وسط بيروت، بين القوى الأمنية وعدد من المحتجين.

كما وقعت مواجهات بين المحتجين في محيط المجلس النيابي وقوات مكافحة الشغب، التي أطلقت الغاز المسيل للدموع.

ووقعت عمليات كرّ وفرّ، حيث رمى عدد من المحتجين القوى الأمنية َ بالحجارة والمفرقعات ،حيث ردت تلك القوى بإطلاق الغاز المسيل للدموع، مما أدى إلى إصابات بين الجانبين.

واقتحم عدد من المحتجين اللبنانيين، مباني وزارتي الاقتصاد والبيئة وجمعية المصارف، وسط العاصمة بيروت.

وعمد المحتجون إلى رمي الأوراق والمستندات من الطوابق العليا في الوزارتين، بينما شهد مبنى جمعية المصارف، عمليات تكسير وحرق، قبل أن يغادروا جميعا.

كما غادر متظاهرون مقر وزارة الخارجية في منطقة الأشرفية شرقي بيروت، بعد استقدام الجيش تعزيزات عسكرية.

بينما قتل فرد أمن وأصيب 238 متظاهرا، على خلفية الاحتجاجات، وفق تقارير محلية.

المحتجون يتمسكون بالغضب

وقال أحد المتظاهرين: أتينا لنعزي بضحايا الانفجار ونقف إلى جانبهم ولنعبر عن غضبنا عما حدث

وأضاف: هناك الكثير من الأمور تحصل بالبلد، وضغط سياسي والحكومة لا تقوم بعملها ولا يسمحون بقيام هذا البلد

وعن سبب مشاركته في احتجاجات يوم الحساب، قال متظاهر آخر: أتينا لنطالب بحق الشهداء

وقالت متظاهرة بنبرة حزن وغضب: اليوم هو يوم تعليق المشانق، لن نخرج من الساحات، هذه الساحات لنا، إما أن تسقط الحكومة أو لن نخرج من الساحات

وأضافت: سنسقط مجلس النواب والحكومة، نريد دولة نظيفة، هناك شهداء وناس تحت الأنقاض، (..) وهم لا يزالون متمكسين بمناصبهم

وأضاف متظاهر آخر متطرقا لأوضاع بلاده: لدينا أحزاب طائفية وزعماء مذهبيين ولدينا شيوخ عشائر، في إشارة لتفرق الساسة وعدم الاتفاق على مصلحة الوطن.

وأضاف: حزبنا هو حزب الطفلة كريستينا التي استشهدت وهي كانت تشاركنا في الثورة، عنبر رقم 12 (رقم مستودع بالمرفأ الذي كان سبب الانفجار) أرسلها إلى السماء وهذا الحشد اليوم أتى لأجلها.

والطفلة كريستينا هي أصغر ضحية في انفجار بيروت، وعقب إعلان وفاتها انتشرت صورة، للطفلة أثناء مشاركتها في الاحتجاجات التي انطلقت في 17 أكتوبر/ تشرين أول الماضي، التي أطاحت بحكومة سعد الحريري، وفق ما نقلته منصات تواصل اجتماعي.

واشنطن تدعم والجيش اللبناني يتفهم

وإزاء هذه التطورات، أعلنت السفارة الأمريكية في بيروت، دعمها للمتظاهرين في حقهم في الاحتجاج السلمي، مطالبة جميع المعنيين بالامتناع عن العنف

في المقابل، أعربت قيادة الجيش عن تفهمها لعمق الوجع، والألم الذي يعتمر قلوب اللبنانيين، وتفهمها لصعوبة الأوضاع التي يمر بها الوطن

ودعت قيادة الجيش في تغريدة، المحتجين إلى الالتزام بسلمية التعبير، والابتعاد عن قطع الطرق، والتعدي على الأملاك العامة والخاصة

الحكومة تعد

إحدى الشاحنات المحترقة نتيجة المواجهات بين الشرطة والمحتجين (رويترز)

وفي وقت سابق السبت، دعا رئيس الحكومة اللبناني حسان دياب، إلى إجراء انتخابات نيابية مبكرة.

وقال دياب في مؤتمر صحفي: لن أقبل أن تمر هذه الكارثة من دون محاسبة المسؤولين عنها ولا يتوقع أحد أن تحميه أي مظلة

والأربعاء، أعلنت الحكومة، إجراء تحقيق في الانفجار يستغرق 5 أيام، لكن رؤساء أحزاب وحكومات سابقون ومفتي لبنان طالبوا بإجراء تحقيق دولي.

وارتفع عدد المعتلقين في قضية انفجار المرفأ حتى السبت إلى 20، بينما قرر مصرف لبنان تجميد حسابات 7 موظفين، بينهم مديرا المرفأ حسن قريطم، والجمارك بدري ضاهر.

كما قرر القضاء اللبناني منع سفر عدد من المسؤولين في المرفأ بينهم المدير العام الأسبق للمرفأ شفيق مرعي إضافة إلى ضاهر، وقريطم.

وزاد انفجار مرفأ بيروت من أوجاع لبنان الذي يشهد منذ أشهر، أسوأ أزمة اقتصادية منذ انتهاء الحرب الأهلية (1975 ـ 1990)، مما فجر احتجاجات شعبية منذ 17 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، ترفع مطالب اقتصادية وسياسية.

وأجبر المحتجون، بعد 12 يوما، حكومة سعد الحريري على الاستقالة، وحلت محلها حكومة حسان دياب، منذ 11 فبراير/ شباط الماضي.

ويطالب المحتجون برحيل الطبقة السياسية، التي يحملونها مسؤولية الفساد المستشري في مؤسسات الدولة، الذي يرونه السبب الأساسي للانهيار المالي والاقتصادي في البلاد.