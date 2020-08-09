الإمارات تجمع شمل عائلة يهودية بعد فراق 15 عاما (فيديو)

وسهَّلت جهات حكومية بالإمارات سفر يهودي وزوجته من اليمن إلى الإمارات، ثم تولت قدوم بقية أفراد الأسرة (الابنة والابن وزوجته والأحفاد) من لندن إلى الإمارات.

وقال أفراد الأسرة في تصريحات "لوكالة أنباء الإمارات"،اليوم السبت، إن جمع شملهم ولقاءهم معًا بعد فراق دام نحو 15 عاما كان أشبه بالمعجزة والحلم المستحيل.

وتوجهت الأسرة اليهودية بالشكر إلى حكومة الإمارات على جهودها لترتيب هذا اللقاء "الذي يؤكد نهج الدولة الإنساني وقيمها السامية في التسامح والتعايش، والتي تعد نموذجا يحتذى للعالم أجمع".

وقال الأب عقب لقاء أبنائه: "أشعر اليوم بأنني وُلدت من جديد، وأنا اليوم سعيد للغاية بلقائي مع أفراد أسرتي كافة، أبنائي وأحفادي كما أشعر بسعادة غامرة وراحة بوجودي في دولة الإمارات، وطن التعايش والتسامح والخير".

وتقود الإمارات والسعودية حملة تطبيع مع إسرائيل، تماشيًا مع خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترمب للسلام، والمعروفة إعلاميًابـ"صفقة القرن".

وقال وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية أنور قرقاش، منتصف يوليو/تموز الماضي، إن الإمارات يمكنها العمل مع إسرائيل في بعض المجالات، بما في ذلك مكافحة فيروس كورونا المستجد ومجال التكنولوجيا.

وفي كلمة أمام مؤتمر للجنة الأمريكية اليهودية، وهي مجموعة معنية بالنهوض بحقوق اليهود، قال قرقاش إن التواصل مع إسرائيل مهم وسيؤدي لنتائج أفضل من مسارات أخرى اتبعت في الماضي.

وكانت اللجنة اليهودية الأمريكية التي تعنى بتعزيز وجود إسرائيل والشعب اليهودي، قالت في تغريدة عبر تويتر: "يشرفنا أن نرحب بوزير الدولة للشؤون الخارجية الإماراتي أنور قرقاش في المنتدى الافتراضي 2020".

ورحبت صحيفة "إسرائيل اليوم"، بمشاركة "قرقاش" بالمؤتمر، معتبرة أنه "يصنع التاريخ"، وأشارت إلى أن وزير الدفاع الإسرائيلي بيني غانتس، سيكون أيضا من بين المشاركين بالمؤتمر.

و"اللجنة اليهودية الأمريكية"، تأسست عام 1906، وتعتبر من أقدم المنظمات اليهودية في الولايات المتحدة الأمريكية، وتقدم نفسها على أنها "مركز عالمي لتأييد اليهود وإسرائيل".