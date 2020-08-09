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سياسة|تركيا

أردوغان: نطور ثماني لقاحات لفيروس كورونا

الرئيس التركي رجب طيب أردوغان
الرئيس التركي رجب طيب أردوغان
9/8/2020

وقال أردوغان خلال افتتاح مركز التكامل التابع لهيئة الأبحاث العلمية والتكنولوجية التركية (توبيتاك) بولاية كوجه إيلي شمال غربي تركيا إن "تركيا تأتي في المرتبة الثالثة بعد الولايات المتحدة والصين في قائمة منظمة الصحة العالمية للدول المطورة للقاحات".

وأوضح الرئيس التركي: "نحرز تقدمًا كبيرًا في مشاريع تطوير اللقاحات والأدوية ضد كوفيد-19 بالتعاون مع القطاعين الخاص والعام والجامعات".

وأردف الرئيس: "نتطلع لجعل تركيا إحدى الدول الرائدة في القرن الحادي والعشرين".

وتابع أردوغان أن تركيا تواصل العمل على 8 أنواع من اللقاحات و10 أدوية مختلفة في إطار "منصة تركيا كوفيد-19".

وقال: "أكملنا التجارب للقاحين على الحيوانات بنجاح، أحدهما حصل على موافقة لجنة الأخلاق ووصل إلى مرحلة التجارب السريرية على البشر".

وأضاف " بعد موافقة وكالة الأدوية والأجهزة الطبية التركية، نأمل أن نطلق هذه الدراسات بسرعة، بالإضافة إلى اللقاح، وأن أنشطة تطوير الأدوية لدينا تستمر بأقصى سرعة.

وعالميا، تجاوز عدد مصابي كورونا، حتى عصر الأحد، 19 مليونا و852 ألفا، توفي منهم أكثر من 730 ألفا، وتعافى ما يزيد على 12 مليونا و753 ألفا، وفق موقع "worldometer" المتخصص في رصد إحصاءات الفيروس.

المصدر : الأناضول + الجزيرة مباشر
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