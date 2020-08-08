فورين بوليسي: الملك سلمان اقترح غزو قطر عام 2017.. والدوحة ترد

جاء ذلك في تقرير للمجلة تناولت فيه الأزمة الخليجية بين قطر من جهة، والسعودية والإمارات والبحرين إضافة إلى مصر، من جهة أخرى.

وقالت المجلة إنه "في مكالمة هاتفية بتاريخ 6 من يونيو/ حزيران 2017، بين الملك سلمان والرئيس ترمب، رفض الأخير بشدة مقترحا سعوديا لغزو قطر".

وأضافت أنه "بعد ذلك مباشرة، طلبت الولايات المتحدة من الكويت، التوسط لحل الأزمة داخل حدود دول مجلس التعاون الخليجي".

Israel has strengthened its strategic relationship with the UAE, Qatar and Oman, transforming itself into a stabilizing force in the region, @NeubauerSigurd writes. https://t.co/X8vgZ3Kap8 — Foreign Policy (@ForeignPolicy) August 6, 2020

تعليق قطري

بدوره قال مدير المكتب الإعلامي بوزارة الخارجية القطرية أحمد بن سعيد الرميحي، إن ما كشفته مجلة "فورين بوليسي"، بشأن رفض الرئيس الأمريكي مقترحا للعاهل السعودي سلمان بن عبد العزيز، بغزو قطر، "يعد صادما من دولة عضو في مجلس التعاون الخليجي".

ماكشفت عنه مجلة "فورين بوليسي' الأمريكية بشأن رفض الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشدة خلال مكالمة هاتفية مع العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز في 6 يونيو 2017 مقترحاً بغزو قطر يعد أمرا صادما من دولة عضو في مجلس التعاون الخليجي.

1 — أحمد بن سعيد الرميحي (@aromaihi) August 8, 2020

وأكد الرميحي في سلسلة تغريدات عبر حسابه على موقع التدوين المصغر "تويتر"، السبت، "من المؤسف أن يكون الخيار العسكري مطروحا أمام دول من منظومة مجلس التعاون الخليجي تجاه دولة عضو في هذه المنظومة التي قامت أصلا على الأمن الجماعي، وعلى أن يكون هناك تحالف ما بين هذه الدول".

من المؤسف أن يكون الخيار العسكري مطروحا أمام دول من منظومة مجلس التعاون الخليجي تجاه دولة عضو في هذه المنظومة التي قامت أصلا على الأمن الجماعي وعلى أن يكون هناك تحالف ما بين هذه الدول.

2 — أحمد بن سعيد الرميحي (@aromaihi) August 8, 2020

وأضاف: "أكدنا منذ البداية على أن التهم التي حاولت إلصاقها بنا دول الحصار ما هي إلا لخلق مبررات لتحقيق أهداف أخرى أكبر تغامر بمستقبل المنطقة وشعوبها".

أكدنا منذ البداية على أن التهم التي حاولت الصاقها بنا دول الحصار ماهي الا لخلق مبررات لتحقيق اهداف اخرى اكبر تغامر بمستقبل المنطقة وشعوبها.

3 — أحمد بن سعيد الرميحي (@aromaihi) August 8, 2020

وتابع: "الخيار العسكري الذي كشفت عنه المجلة الأمريكية يعزز ما قاله سمو أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، في مؤتمر صحفي مشترك مع الرئيس الأمريكي، في البيت الأبيض بتاريخ 7 من سبتمبر/أيلول 2017، عن نجاح الوساطة الكويتية في وقف التدخل العسكري ضد قطر".

الخيار العسكري الذي كشفت عنه المجلة الأمريكية يعزز ماقاله سمو أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح في مؤتمر صحفي مشترك مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في البيت الأبيض بتاريخ 7 سبتمبر 2017 عن نجاح الوساطة الكويتية في وقف التدخل العسكري ضد قطر.

4 — أحمد بن سعيد الرميحي (@aromaihi) August 8, 2020

وتابع الرميحي: "عدم نفي المملكة العربية السعودية حتى الآن لما كشفت عنه المجلة الأمريكية يشير إلى حقيقة ما حدث، وهو أمر في غاية الخطورة على أمن واستقرار المنطقة"، مشدداً على أن "الخيار العسكري الذي كان مطروحا أمام دول الحصار يخالف القانون الدولي، وكافة المواثيق التي قبلنا بها كدول في هيئة الأمم المتحدة لحل الخلافات بالطرق السلمية، كما يعبر بوضوح عن سياسة مغامرة غير مسؤولية شبيهة بالتي قادت المنطقة إلى حالة عدم الاستقرار مطلع تسعينيات القرن الماضي".

عدم نفي المملكة العربية السعودية حتى الآن لما كشفت عنها المجلة الأمريكية يشير إلى حقيقة ماحدث وهو أمر في غاية الخطورة على أمن واستقرار المنطقة.

5 — أحمد بن سعيد الرميحي (@aromaihi) August 8, 2020

الخيار العسكري الذي كان مطروحا أمام دول الحصار يخالف القانون الدولي وكافة المواثيق التي قبلنا بها كدول في هيئة الأمم المتحدة لحل الخلافات بالطرق السلمية كما يعبر بوضوح عن سياسة مغامرة غير مسؤولية شبيهة بالتي قادت المنطقة إلى حالة عدم الاستقرار مطلع تسعينيات القرن الماضي.

6 — أحمد بن سعيد الرميحي (@aromaihi) August 8, 2020

وكانت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية قد كشفت، في مايو/أيار 2019، أن الجيش السعودي أعد في عام 2017 خطة لغزو دولة قطر.

وأوضحت الصحيفة أن السيطرة على حقل الغاز القطري كانت ستجعل السعودية ثاني أكبر مصدر للغاز الطبيعي المسال في العالم بين ليلة وضحاها، وأشارت إلى أن خطة السيطرة على الحقل كانت جزءا من مخطط أكبر لإنهاء النزاعات الحدودية بين البلدين، وفق ما ذكره مسؤولون أمريكيون وسعوديون وقطريون.

وقالت الصحيفة إن رؤية ولي العهد السعودي للعام 2030 التي تهدف إلى تصدير الغاز بحلول هذا العام، كانت من الأسباب التي دفعته للتفكير في غزو قطر.

وأكدت الصحيفة آنذاك، نقلا عن مصادرها، أن المسؤولين الأمريكيين أقنعوا الرياض بأن غزو قطر سيشكل خرقاً سافراً للنظام الدولي، وأضافت أن ذلك دفع السعودية وحلفاءها إلى شن حصار اقتصادي على قطر، بعدما اتضحت صعوبة الإقدام على خطوة الاجتياح العسكري.

مخطط الغزو أشرف عليه شخصيا وليا العهد السعودي والإماراتي (رويترز)

وفي فبراير/ شباط 2018 قال وزير الدولة القطري لشؤون الدفاع خالد بن محمد العطية إن قطر تمكنت من إحباط خطط السعودية والإمارات لغزوها، مؤكدا حرص بلاده على إنهاء الأزمة عبر حوار غير مشروط.

وأشار الوزير -في مقابلة مع صحيفة واشنطن بوست الأمريكية- إلى أن السعودية والإمارات حاولتا استخدام وسائل شتى ضد قطر، من بينها إثارة القبائل واستخدام من وصفهم بالدمى للإطاحة بقادة قطر.

العطية أكد أن حل الأزمة يكمن عبر الحوار غير المشروط (الأوربية)

كما كشف موقع "ذي إنترسبت" الأمريكي أن السعودية والإمارات كانتا تخططان لغزو قطر عسكريا في صيف 2017، لكن مساعي وزير الخارجية الأمريكي آنذاك ريكس تيلرسون أثنت البلدين عن تفعيل مخططهما، وهو ما قد يشكل أحد أبرز أسباب إقالة تيلرسون من منصبه في وقت لاحق.

وذكر الموقع، نقلا عن مصادر استخبارية وفي الخارجية الأمريكية، أن تيلرسون تدخل لوقف مخطط سري سعودي إماراتي لغزو قطر عسكريا، في يونيو/حزيران 2017.

ودخلت الأزمة الخليجية عامها الرابع، في 5 من يونيو/حزيران الماضي، على خلفية قطع الدول الأربع علاقاتها مع قطر، وفرضها عليها "إجراءات عقابية" بزعم دعمها للإرهاب، وهو ما تنفيه الدوحة.

وتبذل الكويت جهودًا للوساطة بين طرفي الأزمة، لكنها لم تتمكن حتى الآن من تحقيق اختراق يعيد الأوضاع إلى ما كانت عليه بين دول مجلس التعاون الخليجي الست، وهي: قطر، والسعودية، والإمارات، والكويت، والبحرين وسلطنة عمان.