فورين بوليسي: الملك سلمان اقترح غزو قطر عام 2017.. والدوحة ترد

جاء ذلك في تقرير للمجلة تناولت فيه الأزمة الخليجية بين قطر من جهة، والسعودية والإمارات والبحرين إضافة إلى مصر، من جهة أخرى.

وقالت المجلة إنه "في مكالمة هاتفية بتاريخ 6 من يونيو/ حزيران 2017، بين الملك سلمان والرئيس ترمب، رفض الأخير بشدة مقترحا سعوديا لغزو قطر".

وأضافت أنه "بعد ذلك مباشرة، طلبت الولايات المتحدة من الكويت، التوسط لحل الأزمة داخل حدود دول مجلس التعاون الخليجي".

