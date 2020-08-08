شاهد: لحظة انفجار مرفأ بيروت خلال جلسة تصوير عروسين

ونشر المصور إبراهيم كيتميتو الفيديو عبر صفحته على موقع فيسبوك، والذي أفاد لـ"الجزيرة مباشر" بنجاة العروسين أمين شملي وهنا فانوس.

ووقع انفجار مرفأ بيروت جراء وصول حريق إلى عنبر 12 بالميناء، الذي يحتوي على ألفين و750 طنًا من مادة نترات الأمونيوم "شديدة الانفجار"، ونجم عن انفجارها مصرع أكثر من 150 شخصًا، وإصابة الآلاف بجروح مختلفة، فضلًا عن تشريد نحو ربع مليون شخص.

وتصاعدت وتيرة جهود البحث عن المفقودين منذ وقوع الانفجار، ونقَّب رجال الإنقاذ وسط الأنقاض -في سباق محموم مع الزمن- للعثور على أي إنسان لا يزال على قيد الحياة، بعد أن دمَّر الانفجار مساحات شاسعة من المدينة، وأرسل موجات صدمة في أنحاء المنطقة.

ونترات الأمونيوم عبارة عن مادة كيميائية صناعية في صورة ملح أبيض عديم الرائحة، يشيع استخدامها في صناعة الأسمدة وتستخدم كمتفجرات في المحاجر والمناجم.

وتعتبر مادة آمنة نسبيًا في حال التعامل معها بشكل صحيح، لكن ثبت أيضًا أنها يمكن أن تكون قاتلة.

وتنامى الغضب في لبنان على السلطات لسماحها بتخزين كميات ضخمة من المادة الكيمائية قرب منطقة سكنية لست سنوات في ظروف غير آمنة.

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