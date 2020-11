تغريدة للسفارة الأمريكية في بيروت تعرب عن تأييدها للمتظاهرين

وكتبت السفارة الأمريكية في تغريدتها " الشعب اللبناني عانى كثيرا ويستحق أن يكون له قادة يستمعون إليه".

وأضافت السفارة أنه يتعين على الزعماء اللبنانيين "تغيير المسار للاستجابة للمطالب الشعبية التي تنادى بالشفافية والمساءلة".

ونشرت السفارة تغريدتها في الوقت الذي اشتبك فيه آلاف المحتجين مع الشرطة عند المباني الحكومية في مختلف أنحاء العاصمة بيروت.

2/2 We support them in their right to peaceful protest, and encourage all involved to refrain from violence.

— U.S. Embassy Beirut (@usembassybeirut) August 8, 2020