تغريدة للسفارة الأمريكية في بيروت تعرب عن تأييدها للمتظاهرين

وكتبت السفارة الأمريكية في تغريدتها " الشعب اللبناني عانى كثيرا ويستحق أن يكون له قادة يستمعون إليه".

وأضافت السفارة أنه يتعين على الزعماء اللبنانيين "تغيير المسار للاستجابة للمطالب الشعبية التي تنادى بالشفافية والمساءلة".

ونشرت السفارة تغريدتها في الوقت الذي اشتبك فيه آلاف المحتجين مع الشرطة عند المباني الحكومية في مختلف أنحاء العاصمة بيروت.

2/2 We support them in their right to peaceful protest, and encourage all involved to refrain from violence. — U.S. Embassy Beirut (@usembassybeirut) August 8, 2020

وكتبت السفارة تقول "نحن ندعمهم في حقهم في التظاهر السلمي، ونشجع جميع الأطراف المعنية على الإحجام عن العنف".

وفي وقت سابق، خرج مئات المحتجين إلى وسط بيروت، وعلقوا عددا من المشانق في ساحة الشهداء، في إطار تظاهرة تمّت الدعوة إليها تحت عنوان "يوم الحساب".

وتأتي التظاهرة بعد انفجار ضخم وقع، الثلاثاء، في مرفأ بيروت، وخلف 158 قتيلا وأكثر من 6 آلاف جريح.

وزاد الانفجار من أوجاع لبنان الذي يشهد منذ أشهر، أسوأ أزمة اقتصادية منذ انتهاء الحرب الأهلية (1975 ـ 1990)، ما فجر احتجاجات شعبية منذ 17 من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، ترفع مطالب اقتصادية وسياسية.

وأجبر المحتجون، بعد 12 يوما، حكومة سعد الحريري على الاستقالة، وحلت محلها حكومة حسان دياب، منذ 11 من فبراير/ شباط الماضي.

ويطالب المحتجون برحيل الطبقة السياسية، التي يحملونها مسؤولية "الفساد المستشري" في مؤسسات الدولة، والذي يرونه السبب الأساسي للانهيار المالي والاقتصادي في البلاد.