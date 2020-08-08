تركيا ترسل مساعدات.. ونائب أردوغان: مستشفياتنا وطائراتنا في خدمة لبنان

وقال أقطاي، حسبما أفاد بيان للرئاسة اللبنانية عقب اجتماعه اليوم مع الرئيس اللبناني ميشال عون في قصر بعبدا ببيروت، إن "تركيا ستواصل تقديم الدعم للبنان، لا سيما في إعادة اعمار مرفأ بيروت والأبنية المتضررة، خصوصا لجهة تأمين الزجاج ومستلزمات البناء".

وأشار إلى وضع إمكانات تركيا بتصرف لبنان في مجالات المساعدة والإغاثة، ورفع الأنقاض ومعالجة الجرحى والمصابين في المستشفيات التركية إضافة إلى إرسال طائرات-مستشفى لنقل الجرحى.

وقال أقطاي، إن كافة مستشفيات بلاده، وطائراتها الإسعافية ستكون في خدمة لبنان، لمعالجة المصابين في انفجار مرفأ بيروت.

أقطاي: تركيا ستواصل تقديم الدعم للبنان

وأكد نائب أردوغان أن ميناء "مرسين" التركي سيكون في خدمة لبنان أيضا حتى إعادة إعمار مرفأ بيروت.

ولفت إلى أن ميناء مرسين على استعداد لتقديم المساعدة للبنان في الأنشطة التجارية الكبيرة، من حيث إجراءات الجمارك والتخزين وما إلى ذلك، ومن ثم نقل البضائع والسلع من هناك بواسطة بواخر صغيرة إلى ما تبقى من ميناء بيروت أو غيره من الموانئ اللبنانية الأخرى.

وأضاف أن "فرق الإنقاذ التركية تعمل حاليا في مرفأ بيروت، بالإضافة إلى ذلك فإن المساعدات التركية مستمرة، وقد تم إرسال مستشفيين ميدانيين حتى الآن إضافة إلى مساعدات طبية مع سائر المستلزمات الضرورية الأخرى لها".

وتابع "وصلنا بطائرة خاصة اليوم محملة بمستلزمات وأجهزة طبية بالإضافة إلى الأدوية، لا سيما أجهزة التنفس الاصطناعي التي يمكن الاستفادة منها في المساعدة في المعالجة من وباء كورونا".

وقال أقطاي إنه، خلال اللقاء مع الرئيس عون قدم اقتراحات نظيره التركي رجب طيب اردوغان بمضاعفة المساعدات الغذائية والطبية بالإضافة إلى المساعدات الأخرى.

ولفت إلى أن كل المستشفيات التركية مستعدة لتقديم العلاج للمصابين بعدما تخطى عددهم 5000 وذلك من خلال طائرات الإسعاف التركية المستعدة لنقلهم.

وكان أقطاي وصل إلى بيروت اليوم في زيارة تضامنية للبنان بعد انفجار مرفأ بيروت على رأس وفد كبير ضم وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو.

يشار إلى أن الانفجار الذي وقع في مرفأ بيروت خلف 154 قتيلا وزهاء خمسة آلاف جريح، وألحق دمارا هائلا واضرارا بالعديد من الأبنية.