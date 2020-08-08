بعد وزيرة العدل ووزير التعليم.. محتجون يطردون محافظ بيروت (فيديو)

وأظهرت مقاطع فيديو تم تداولها في مواقع التواصل الاجتماعي، لحظة طرد محافظ بيروت من قبل محتجين أثناء تفقده أعمال رفع الأنقاض في المنطقة.

وعمد بعض المواطنين في منطقة الجميزة اليوم السبت، إلى طرد محافظ بيروت القاضي مروان عبود، الذي كان يتفقد المنطقة التي تدمر جزءا كبيرا منها جراء انفجار مرفأ بيروت.

محافظ بيروت اثناء وجوده في مار مخايل شركة الكهرباء pic.twitter.com/OcDfgy11cS — bruno zakarian (@brunozakarian) August 8, 2020

وأثناء تفقده أعمال رفع الأنقاض، أخذ بعض الحاضرين، في الصياح وقذف عبوات المياه، نحو المحافظ في حين ظهرت سيارة تتحرك مسرعة في الخروج من المنطقة.

وقبلها بيومين، اعترض عدد من المتظاهرين طريق وزيرة العدل ماري كلود نجم في الجميزة، ورشقوها بالمياه وطالبوها بتقديم استقالتها من الحكومة.

وبعد وزيرة العدل اللبنانية طرد كذلك وزير التربية طارق المجذوب، الذي كان يتجول بمفرده وبشكل مفاجئ على المدارس المتضررة في منطقة الكرنتينا القريبة من مرفأ العاصمة اللبنانية.

وتعرض وزير التربية والتعليم اللبنانى، طارق المجذوب، للطرد من عدد من المواطنين بالعاصمة بيروت فى منطقة الكرنتينا، رافضين أن يشاركهم فى عملية تنظيف الركام والحطام الناتج عن انفجار مرفأ بيروت.

وحاول المجذوب مساعدة الشباب في رفع الأنقاض وتنظيف الشوارع، ولكن المتطوعين رفضوا، وطالبوه بالرحيل والاستقالة، ورددوا شعارات"علقوا المشانق".