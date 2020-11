باحثون يحاولون تطوير مناعة ضد كورونا بآليات مختلفة بدون الإصابة بالمرض.. ما هي؟

وأكد أستاذ طبّ الطوارئ في مستشفى "بيتييه سالبيتريير" في باريس يوناتان فروند، أن "من المحتمل جداً، أيّاً كانت الآليات، أن تكون المناعة متوافرة لدى الكثير من الناس من دون اكتشاف ذلك من خلال الاختبارات بالأجسام المضادة".

وتقوم هذه النظرية على مرتكزين: من جهة، قد تكون لدى البعض مناعة متقاطعة، بمعنى أنهم قد يكونون محصنين من فيروس كورونا المستجد بسبب إصابتهم في الماضي بفيروسات أخرى من العائلة نفسها، تتسبب بأعراض زكام بسيطة.

من جهة أخرى، للخلايا اللمفاوية التائية دور غير محدد بوضوح- وهي كريات بيضاء مسؤولة عن الشق الثاني من ردّ الفعل المناعي، علما أن الشق الأول يتأتى من الأجسام المضادة.

Researchers at @ljiresearch who studied human blood samples from people not exposed to #SARSCOV2 report that pre-existing immunity can be derived from exposure to common cold coronaviruses. https://t.co/cY7OA7Y79W pic.twitter.com/r6PRPsRBKY

وقال الاختصاصي الألماني في علم المناعة أندرياس تييل، وهو باحث في أحد مستشفيات برلين، شارك في إعداد دراسة نشرت في 29 يوليو/تموز في مجلة "نيتشر" الطبية، إن "النظام المناعي معقّد".

وأوضح أن "أهم نتائج هذه الدراسة أن ثلث البالغين على الأقل من الذين لم يكن لديهم اتصال بفيروس (سارس-كوف2) المسؤول عن- كوفيد-19- كانت لديهم خلايا لمفاوية قادرة على التفاعل مع هذا الفيروس.

وهذه الخلايا متأتية على الأرجح من التهابات سابقة لأنواع أخرى متوطنة من فيروس كورونا.

وكانت أبحاث فريق من سنغافورة نشرتها المجلة في 15 يوليو/تموز، توصلت إلى النوع نفسه من الاستنتاجات.

Scientists from @SinaiImmunol, @imimat. and more have pinpointed the master conductor of T cell-independent #antibody responses in the #gut that helps compose a diverse and healthy #microbiome. New in @SciImmunology: https://t.co/KSreA39BFK pic.twitter.com/x4aNQTsxf3

— Science Magazine (@ScienceMagazine) August 4, 2020