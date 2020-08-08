باحثون يحاولون تطوير مناعة ضد كورونا بآليات مختلفة بدون الإصابة بالمرض.. ما هي؟

وأكد أستاذ طبّ الطوارئ في مستشفى "بيتييه سالبيتريير" في باريس يوناتان فروند، أن "من المحتمل جداً، أيّاً كانت الآليات، أن تكون المناعة متوافرة لدى الكثير من الناس من دون اكتشاف ذلك من خلال الاختبارات بالأجسام المضادة".

وتقوم هذه النظرية على مرتكزين: من جهة، قد تكون لدى البعض مناعة متقاطعة، بمعنى أنهم قد يكونون محصنين من فيروس كورونا المستجد بسبب إصابتهم في الماضي بفيروسات أخرى من العائلة نفسها، تتسبب بأعراض زكام بسيطة.

من جهة أخرى، للخلايا اللمفاوية التائية دور غير محدد بوضوح- وهي كريات بيضاء مسؤولة عن الشق الثاني من ردّ الفعل المناعي، علما أن الشق الأول يتأتى من الأجسام المضادة.

Researchers at @ljiresearch who studied human blood samples from people not exposed to #SARSCOV2 report that pre-existing immunity can be derived from exposure to common cold coronaviruses. https://t.co/cY7OA7Y79W pic.twitter.com/r6PRPsRBKY — Science Magazine (@ScienceMagazine) August 4, 2020

وقال الاختصاصي الألماني في علم المناعة أندرياس تييل، وهو باحث في أحد مستشفيات برلين، شارك في إعداد دراسة نشرت في 29 يوليو/تموز في مجلة "نيتشر" الطبية، إن "النظام المناعي معقّد".

وأوضح أن "أهم نتائج هذه الدراسة أن ثلث البالغين على الأقل من الذين لم يكن لديهم اتصال بفيروس (سارس-كوف2) المسؤول عن- كوفيد-19- كانت لديهم خلايا لمفاوية قادرة على التفاعل مع هذا الفيروس.

وهذه الخلايا متأتية على الأرجح من التهابات سابقة لأنواع أخرى متوطنة من فيروس كورونا.

وكانت أبحاث فريق من سنغافورة نشرتها المجلة في 15 يوليو/تموز، توصلت إلى النوع نفسه من الاستنتاجات.

اختلاف شدة الأعراض

وأفادت دراسة أخرى، أمريكية هذه المرة، نشرت الثلاثاء في مجلة "ساينس" بأن غدداً لمفاوية تائية تتفاعل مع كورونا ومع أربعة فيروسات أخرى مسؤولة عن أعراض زكام بسيطة، موجودة لدى بعض الأفراد الذي لم يتعرضوا مع ذلك لفيروس سارس-كوف-2.

وشرحت دانييلا فيسكوبف من معهد لاجولا لعلم المناعة في كاليفورنيا، وهي من معدّي هذه الدراسة، أن "هذا الأمر يمكن أن يفسّر سبب ظهور أعراض قليلة على بعض الأشخاص المصابين بكوفيد-19، في حين يكون المرض شديداً لدى آخرين".

ووفرت هذه الدراسة معطيات أكثر عمقاً من دراسات أخرى نشرها الباحثون أنفسهم في مايو/أيار الفائت في مجلة "سيل".

وأظهرت هذه الدراسات أن الخلايا اللمفاوية التائية قادرة على التفاعل مع سارس-كوف-2 لدى 40 إلى 60 في المئة من الأشخاص الذين لم يتعرضوا يوماً لهذا الفيروس.

وقال تييل "ثمة حاجة إلى دراسات أوسع تشمل دولاً عدة للتأكد مما إذا كانت هذه الخلايا توفر مزيداً من المناعة ضد سارس-كوف-2، أو حماية من الأشكال الحادة من كوفيد-19".

دور مهمّ للخلايا اللمفاوية التائية

وسواء في حال التعرّض أو عدم التعرّض لفيروس كورونا المستجدّ، تركّز كل هذه الدراسات على احتمال وجود دور مهمّ للخلايا اللمفاوية التائية في التفاعل المناعي ضد كوفيد-19 فيما كان التركيز حتى الآن ينصبّ على الأجسام المضادة.

ووفق دراسة لمستشفى "كارولينسكا" السويدي في مطلع يوليو/ تموز، فإن مرضى كوفيد-19 الذين تظهر عليهم أعراض قليلة أو لا يعانون أية أعراض إطلاقاً، يمكن أن تتكون لديهم مناعة ذات صلة بالخلايا اللمفاوية التائية حتى لو جاء اختبار الأجسام المضادة لديهم سلبياً.

من هنا، تركز الأبحاث الهادفة إلى إيجاد لقاحات على إطلاق هذين النوعين من ردّ الفعل المناعي.

وقال يوناتان فرويند "إذا كانت لدينا أجسام مضادة مبطلة للمفعول، تكون لدينا مناعة، إنه الأساس، ولكن يجب ألا نعتبر أن لا شيء آخر موجوداً".

كذلك لاحظ أندرياس تييل أن "الاختبارات بالأجسام المضادة لا تعطي الحقيقة كاملة، بل تعطيها لفترة معينة فحسب".

وقد أظهرت دراسات بالفعل أن معدل الأجسام المضادة يمكن أن ينخفض سريعاً، في غضون أسابيع، لدى المرضى المصابين بكوفيد-19.

انخفاض معدل الأجسام المضادة

ويعلّق فرويند "قد يعني ذلك أمرين: الأول، وهو كارثي، مفاده أن المناعة لا تدوم في كوفيد-19. ولكن لا أعتقد أن هذا الأمر صحيح، فمن 18 مليون حالة، لم نسمع إطلاقاً عن أي حالة أصيب فيها شخص بالمرض مجدداً".

وأضاف "أما الأمر الثاني، فهو أن من الممكن أن يكون ثمة أشخاص يتمتعون بالمناعة، ولو لم يظهر ذلك في اختبارات الأجسام المضادة".

وبالتالي، فإن معدّل المناعة لدى السكان، في حال تم قياسه على أساس وجود الأجسام المضادة- الانتشار المَصلي- قد لا يعطي نتيجة دقيقة في كل أنحاء العالم، إذ يكون فعلياً أعلى.

وأشار البروفسور فرويند إلى أن "الدراسات المتعلقة بالانتشار المصلي تعطي أرقاماً تراوح بين 15 و20 في المئة في مناطق تشهد تفشياً واسعاً للفيروس.

ولكن يمكن أن تكون معدلات الانتشار المصلي أعلى بكثير، وأن تكون هذه المناطق وصلت إلى درجة مناعة كافية كي لا تحصل فيها كارثة" بعد اليوم.

ورأى معدّو الدراسة الألمانية أن "فهم أثر وجود الخلايا اللمفاوية التائية لدى السكان على الإصابة بسارس-كوف-2 مهم جداً لإدارة الجائحة".

لكنّ العلماء يقرّون بأن الأمر لا يعدو كونه فرضية حتى اليوم.. وقال فرويند "الأمر لا يزال موضع جدل، إنها مجرّد فرضيات والجميع يمشي على بيض".